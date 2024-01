Unicap entrega título de Doutor Honoris Causa a Ministro da Educação do Vaticano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) entregou o título de Doutor Honoris Causa ao Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça nesta quinta-feira (25). O evento ocorreu no auditório da instituição e contou com a presença de ex-alunos, como o jornalista Gerson Camarotti e o escritor, jurista e ex-ministro José Paulo Cavalcanti.

Cardeal português Dom Tolentino de Mendonça recebeu o título de Doutor Honoris Causa no Brasil nesta quinta-feira (25), na Unicap - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

Além de poeta, ensaísta, filósofo e teólogo português com diversos livros publicados, Dom Tolentino é professor visitante da Católica. O Cardeal é prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Cúria Romana, um cargo equivalente ao de ministro, já que o Vaticano é um Estado independente. Antes disso, foi diretor da Biblioteca Apostólica, Vaticana e Arquivista.

Dom Tolentino também foi o vencedor do Prêmio Pessoa 2023, uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos que visa reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país.

Cerimônia

Ao receber o primeiro título de Doutor Honoris Causa concedido no Brasil, Dom Tolentino resumiu o momento em uma palavra: “Gratidão”. Ele agradeceu especialmente à Unicap, instituição com a qual colabora em alguns cursos e iniciativas, desde 2009.

“Como a própria etimologia da palavra nos faz ver, a gratidão coloca no centro o reconhecimento de que somos agraciados. No princípio está a graça e o dom, a benevolência e a entrega dos que nos antecederam, a inteligência e a generosidade de uma imensa corrente humana sem a qual nós não seríamos. Somos uma obra dos outros’, discursou.

Dom Tolentino de Mendonça também é professor visitante da Unicap, instituição com a qual tem relação desde 2009 - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

“Primeiro, Tolentino veio para um pequeno curso, quando pouca gente sabia da grandeza do convidado. Na sequência, alguns eventos de lançamento de três de seus livros, além de algumas parcerias e intercâmbio de docentes e discentes com a Universidade Católica Portuguesa, da qual ele foi vice-reitor”, recordou Padre Pedro Rubens, reitor da Unicap.

“Graças a esses encontros, fomos agraciados com inclusão em seu currículo do título de ‘professor convidado da Unicap’”, celebrou.



Ao JC, Dom Tolentino explicou que a gratidão vai além do título: “Temos uma dívida de gratidão para com aquilo que os outros nos deram. Se depois de tudo ainda nos dão um presente deste tamanho, então ficamos verdadeiramente agradecidos e com um sentido de responsabilidade muito grande. A palavra ‘obrigado’ diz que estamos obrigados, que há um dever de restituição.”

“Uma honra como essa para mim é sobretudo um encorajamento para continuar a servir e a colaborar com o Papa Francisco nestes campos tão importantes para a missão da igreja e para a qualidade de vida social, que são os campos da educação e da cultura”, acrescentou.

Formado pela Unicap, o jornalista e escritor Gerson Camarotti também esteve presente na solenidade. “É um título mais do que merecido. Eu diria que, como primeiro, esse título já vem tarde. O Brasil já deveria ter dado mais homenagens ao Dom Tolentino”, pontuou o comunicador.

“Ele é extremamente reconhecido como intelectual e deve receber mais reconhecimento”, finalizou.