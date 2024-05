VESTIBULAR: Oportunidades para ingressar na universidade ainda este ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os caminhos que um estudante percorre até alcançar o tão sonhado diploma do ensino superior são diversos. No entanto, uma certeza permanece: ingressar na universidade é um marco transformador, tanto para a trajetória profissional quanto pessoal de cada indivíduo.

Na Universidade Católica de Pernambuco, estão sendo oferecidas 1.635 vagas para quem deseja iniciar uma graduação ainda em 2024. Com 23 opções de cursos, dos quais 16 são presenciais e sete são EaD, a Unicap se destaca como uma porta aberta para o conhecimento e o desenvolvimento pessoal e profissional.

"A Católica possui destacada infraestrutura, que em seu quadro reúne docentes altamente qualificados, contribuindo para uma desejável produção científica. Em nossa universidade verifica-se a possibilidade de intercâmbio, pois a Unicap tem convênio com mais de 200 instituições de ensino superior destacadamente na Europa e na América do Norte", pontua o presidente da comissão de vestibular, Profº Leonel Morais.

Leonel Morais preside Comissão para Aplicação do Vestibular da Unicap - JAILTON JR./JC IMAGEM

As inscrições para o Vestibular 2024.2 da instituição estão abertas até o dia 16 de maio, e o processo oferece duas formas de participação.

Os candidatos podem concorrer com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2014 a 2023 ou realizar a prova presencial, agendada para o domingo, 26 de maio, das 8h às 13h.

Para os cursos EaD, a prova será realizada de forma remota no mesmo dia. Já os candidatos ao curso de Medicina deverão fazer a prova presencial, sem poder concorrer com a nota do Enem.

Leia Também Unicap 2024.2: Inscrições abertas para o vestibular presencial e à distância

Taxas e prazos

Os valores das taxas de inscrição variam conforme o curso e a modalidade de entrada. Para o curso de Medicina, a taxa é de R$ 400, enquanto para os demais cursos presenciais é de R$ 130.

Estudantes de escolas públicas ou bolsistas integrais têm desconto na taxa. Já para os cursos EaD, a taxa é de R$ 65 para a prova remota, e gratuita para quem optar pela nota do Enem.

O pagamento poderá ser efetuado através do Pix ou cartão de crédito/débito até às 23h59 de 16/05/24.

Para mais informações sobre o processo seletivo: WhatsApp 81 98230-2872 ou acesse o site vestibular.unicap.br.