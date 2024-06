São João Danado de Bom: Imersão total na festa em Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O período junino é sempre marcante em Pernambuco, especialmente em Caruaru. A chamada capital do forró recebe mais de um milhão e meio de visitantes em seus diversos polos no mês da festa. E o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) não vai ficar de fora do arrasta pé: a cobertura, São João Danado de Bom, leva o melhor da festa para quem está em casa.

Neste ano, o projeto tem como patrocinadores: Aurora, Vitarella, Intimus, Brilux, Pixbet, Uninassau e JCL, associando as empresas e produtos à estação mais animada da cidade e fortalecendo o recall das marcas.

Transmissão

O São João de Caruaru terá uma cobertura especial pela TV Jornal, pela Rádio Jornal, pelo NE10 e pelo blog Social 1. A largada do arrasta pé foi dada na abertura da festa, transmitida no sábado (1) direto do pátio Luiz Lua Gonzaga.

Patio de Eventos do São João de Caruaru. - Divulgação

Nos dias 8, 15, 22 e 29/06, a festa terá transmissão simultânea ao vivo dos veículos TV Jornal, Rádio Jornal e NE10, para todo interior do estado de Pernambuco.

"É com muita alegria que o SJCC cobre mais um ano o São João de Caruaru, valorizando e enaltecendo nossa cultura e compromisso com o público. A abertura foi só o começo de uma programação incrível e completa", garante Joaquim Lima Júnior, gerente de Marketing do SJCC.

Camarote

O SJCC também marca presença nesta grande festa também com o camarote exclusivo. O espaço conta com uma cenografia assinada pelo Arquiteto Diego Rodrigues e concepção do gerente de Marketing Joaquim Lima Júnior e toda sua equipe, com um grande destaque para uma tela de 15 metros lineares enaltecendo a nossa cultura, música e arte, feita pelo artista Max Motta da Cabra Produções.

Camarote SJCC no São João de Caruaru - JOAQUIM JR./SJCC Camarote SJCC no São João de Caruaru - JOAQUIM JR./SJCC

"É o terceiro ano do nosso escritório preparando o Camarote TV Jornal. E não deixa de ser um desafio todas as vezes, porque é um misto de emoções e de tensão, porque a gente tem que reunir e casar vários profissionais para que tudo saia perfeito na abertura, e ao longo de 30 dias a gente vai ter uma festa incrível", conta Diego Rodrigues, arquiteto e cenógrafo do camarote.

"Neste ano a gente quis trazer algo novo, como todos os anos buscamos inovar. Criamos uma tela de 15 metros, toda pintada à mão, que retrata a alegria do São João. As cores, a vibração e toda a emoção que essa festa causa na nossa terra", acrescenta.

Camarote SJCC no São João de Caruaru - JOAQUIM JR./SJCC Camarote SJCC no São João de Caruaru - JOAQUIM JR./SJCC Camarote SJCC no São João de Caruaru - JOAQUIM JR./SJCC

Além disso, o Camarote SJCC conta com espaços customizados, telão com toda a cobertura e shows do palco principal, comidas típicas e bar exclusivo, para receber todo mercado publicitário, patrocinadores e parceiros da região.