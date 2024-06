Investir em cooperativas financeiras: Vantagens para o seu dinheiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"A união faz a força" pode resumir bem o conceito das cooperativas financeiras e como elas funcionam. Os membros são proprietários e usuários dos serviços oferecidos.

E elas existem com a finalidade de promover o bem-estar econômico e social desses membros oferecendo serviços de qualidade a custo acessível, fomentar o desenvolvimento local, promover educação, empoderamento e censo de cooperação e muito mais.

Nos últimos anos, as cooperativas financeiras têm ganhado destaque como uma alternativa viável e atrativa aos bancos tradicionais. Mas, afinal, vale a pena investir em uma cooperativa financeira? A resposta pode surpreender você.



O que são cooperativas financeiras?

São instituições que funcionam de maneira similar aos bancos, mas com uma diferença crucial: são organizadas como sociedades de pessoas, não de capital. Ou seja, os próprios membros são donos da cooperativa. Isso cria um ambiente em que os interesses dos clientes e da instituição estão alinhados, uma vez que os lucros são reinvestidos na própria cooperativa ou distribuídos entre os associados.

Midian Michelle Santos é Gerente de Negócios da SICREDI no Recife e afirma que a instituição financeira cooperativa é comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua.

"A SICREDI Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exerce o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, oferecendo mais de 300 produtos e serviços financeiros de um jeito mais simples e mais próximo. Aqui rende para você e para todo mundo", ressalta a gerente de negócios da SICREDI no Recife, Midian Michelle.



Vantagens de investir em cooperativas financeiras



1. Taxas e juros mais baixos



Uma das principais vantagens das cooperativas financeiras é a possibilidade de obter empréstimos e financiamentos com taxas de juros significativamente mais baixas do que as oferecidas pelos bancos tradicionais.

Isso acontece porque as cooperativas não visam apenas o lucro e, portanto, podem repassar essa economia para seus membros.

2. Rentabilidade atrativa



As cooperativas financeiras frequentemente oferecem opções de investimento com rendimentos competitivos.

Como não possuem o lucro como exclusivo em sua atuação, conseguem proporcionar melhores retornos sobre investimentos como CDBs, fundos de investimento e poupança cooperativa.

3. Participação nos resultados



Outra vantagem significativa é a participação nos resultados. Os membros das cooperativas financeiras podem receber uma parcela dos lucros da instituição, o que aumenta a rentabilidade dos seus investimentos. Essa distribuição é proporcional à movimentação e aos investimentos de cada associado.

4. Atendimento personalizado



Diferente do atendimento impessoal que muitas vezes se encontra em grandes bancos, as cooperativas financeiras são conhecidas pelo atendimento personalizado e próximo. Os associados têm voz ativa na gestão da cooperativa e podem influenciar as decisões da instituição, o que gera um ambiente de maior confiança e satisfação.

5. Foco na comunidade



As cooperativas financeiras têm um forte compromisso com o desenvolvimento das comunidades onde atuam. Elas reinvestem os recursos localmente, apoiando projetos sociais, educacionais e de infraestrutura. Isso não só fortalece a economia local como também proporciona um retorno indireto aos associados.

6. Segurança e solidez



Embora muitas pessoas ainda associem segurança financeira exclusivamente aos grandes bancos, as cooperativas financeiras no Brasil são regulamentadas pelo Banco Central e pelo Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC).

Elas também contam com o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), que garante depósitos até o limite de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, assim como o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) dos bancos.

Assim como qualquer outra instituição, muitos são os riscos a qual uma cooperativa está exposta, como por exemplo, da visão macroeconômica, o risco financeiro de mercado como taxas de juros e mudanças no cenário político-econômico, que no país como o Brasil são variáveis e muito Instáveis. Mas que, de acordo com Midian, os associados contam com dupla segurança.

"Além da FGCope, há também a garantia adicional da SICREDI Fundo Garantidores, SFG, que tem como propósito contribuir para a credibilidade, o desenvolvimento, a solvabilidade e a solidez do sistema SICREDI", destaca a Gerente de Negócios.

Investir em uma cooperativa financeira pode ser uma excelente decisão para quem busca melhores condições financeiras, um atendimento mais humanizado e a oportunidade de participar dos lucros da instituição. No entanto, é fundamental avaliar a solidez e a reputação da cooperativa antes de investir, bem como compreender todos os produtos e serviços oferecidos.

As cooperativas possuem um comitê junto ao Conselho Administrativo Sicredi (CAS) que desenvolve os produtos de investimento. As melhorias vêm no que tange ao acompanhamento do mercado e a aperfeiçoamento das ofertas.

"Como, por exemplo, fundo ESG, as instituições começaram a ofertar logo após o SICREDI também lançou uma oferta. O SICREDI está sempre acompanhando o mercado para ter bons produtos frente às outras instituições, para que atenda seus associados proporcionando boas experiências", acrescenta Midian Michelle Santos.

As cooperativas financeiras representam uma alternativa cada vez mais relevante no cenário econômico atual, combinando rentabilidade, segurança e impacto positivo na comunidade.

Portanto, se você está em busca de uma nova forma de fazer seu dinheiro crescer, as cooperativas financeiras podem ser exatamente o que você precisa.