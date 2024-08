UNINASSAU é única brasileira premiada por empresa de tecnologia na Educação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Diversidade, equidade, inclusão e pertencimento: esses valores não apenas norteiam muitas instituições, como também nomeiam uma categoria do Anthology Catalyst Awards. E foi nessa categoria que o grupo Ser Educacional foi o único brasileiro a conquistar lugar na lista feita pela empresa de tecnologia educacional, com projetos sociais realizados pela UNINASSAU, UNAMA, UNG e UNIFAEL.

A categoria do Anthology Catalyst Awards homenageia instituições que utilizam a tecnologia para promover práticas de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, utilizando soluções da empresa para garantir que seus serviços sejam totalmente inclusivos e apoiem todos os aprendizes.

O grupo recebeu destaque nesta edição devido ao projeto de atividades interdisciplinares de extensão realizados pelos alunos. O Ser Educacional ressalta que, através da aprendizagem multi e interdisciplinar, esses projetos aproximam a educação da comunidade, gerando um impacto social.

“Em 2023, aproximadamente 19 mil ações sociais foram realizadas no Brasil, potencializando, de forma prática, o ensino, a pesquisa e a extensão. Este prêmio representa um reconhecimento do nosso compromisso com a transformação social por meio da educação. Além de beneficiar a comunidade, os projetos interdisciplinares de extensão permitem que nossos alunos coloquem em prática o conhecimento adquirido em sala de aula, gerando um impacto real e significativo para a população”, comenta o presidente do Ser Educacional, Jânyo Diniz.

Pela quarta vez, o grupo Ser Educacional foi homenageado pela empresa - Reprodução

O presidente do grupo destaca ainda o potencial da educação: “Sempre acreditei que a Educação transforma vidas. Ganhar o Catalyst Awards 2024 na categoria 'Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento' apenas me fez ter mais certeza de que esse é o caminho. Alcançamos essa conquista por integrar o ensino superior às comunidades que mais precisavam desse contato, proporcionando conhecimento multidisciplinar de fácil acesso e mais abrangente em comparação com a educação tradicional", comemora Jânyo Diniz.

Joaldo Diniz, diretor Executivo de Produtos Digitais e Tecnologia do Ser Educacional, também se sente honrado por fazer parte dessa trajetória: “Tenho muito orgulho de fazer parte do grupo Ser Educacional e ter sido uma das várias pessoas a tornar esse projeto real. Para mim, quando a educação chega mais longe, toda a sociedade vai mais longe também. É com o aprimoramento constante da tecnologia que podemos fazer tudo isso acontecer. É com essa bagagem e com esse mesmo sonho que hoje lidero a GoExplosion, uma plataforma completa para a venda de cursos digitais. Esse ano, somente duas instituições da América Latina participaram do Catalyst Awards 2024, e fomos os únicos brasileiros. É esse tipo de projeto que nos fará gigantes.”

Outras edições

Não é a primeira vez que o Ser Educacional é homenageado pela premiação: a instituição já foi vencedora nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2023.

Sua primeira conquista foi com o Tutoria Guardiã, projeto de personalização de acompanhamento acadêmico. Em 2020, o destaque foi o uso de tecnologias móveis para melhorar a experiência educacional dos alunos nas aulas práticas virtuais.

No ano seguinte, a instituição recebeu o prêmio por conta do Projeto Mães Esperança, que concede bolsa de estudos para mães de crianças com doenças raras. Em 2023, a homenagem se deveu ao Projeto Novas Histórias: Ressocializando, o qual ofertou bolsas de ensino a distância para mães privadas de liberdade em Ananindeua, no Pará.