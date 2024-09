Ficons 2024: a maior feira de construção civil do norte e nordeste iniciou nesta terça-feira (3)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O acesso à feira é gratuito, mediante credenciamento no site, e o evento acontece no Centro de Convenções até a próxima sexta-feira (6)

A XVIII Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção – Ficons, começou nesta terça-feira (3), no Centro de Convenções de Pernambuco.



O evento, promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil de Pernambuco (Sinduscon-PE), trouxe uma atmosfera promissora, refletindo o aquecimento do setor e a retomada econômica após os recentes desafios.

O presidente do Sinduscon-PE, Antônio Cláudio Couto, esteve presente na abertura da Ficons e compartilhou detalhes sobre a importância da feira: "Hoje iniciamos a 13ª edição da Ficons, a maior feira de construção do Brasil. A feira é crucial para a região Nordeste e para Pernambuco, promovendo interação tecnológica, novos produtos e equipamentos no setor da construção. Além disso, a feira impulsiona a hotelaria, investimentos e gera emprego direto e indireto”.

Antônio Cláudio Couto, presidente do Sinduscon-PE - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

Ficons 2024

O acesso à Ficons 2024 é gratuito, no entanto é necessário realizar o credenciamento, que já está disponível no site www.ficons.com.br.

A 18ª edição da feira acontece até sexta-feira (6), das 15h às 21h, e os próximos dias prometem ser repletos de oportunidades, novidades e inovação para todos do setor.

Com uma área expandida para 17 mil m², a Ficons deste ano é 50% maior do que a edição anterior, realizada em 2022. A feira conta com a participação de mais de 180 marcas, apresentadas por 130 expositores, e é esperada a visita de aproximadamente 30 mil pessoas durante os quatro dias de evento.

Esta é a 18ª edição da maior feira de construção do norte e nordeste - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

Idealizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE) como um agente facilitador de relacionamentos, a Ficons vem conectando ao longo de duas décadas fabricantes de materiais, produtos, máquinas e equipamentos com profissionais da construção civil, incluindo construtores, engenheiros, arquitetos, técnicos especializados e comerciantes.

Bruno Veloso, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), também esteve presente e ressaltou a importância da volta da Ficons: "A feira é fundamental para a retomada da construção civil, que é uma cadeia que gera muitos empregos. A Ficons não só fortalece as empresas participantes, mas também impulsiona toda a indústria. Após os anos difíceis de pandemia, a força total que esperamos ver aqui é um sinal positivo para o setor".

A Ficons conecta diversos segmentos da construção civil - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

Além dele, também compareceu ao evento Renato Correia, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), que manifestou seu otimismo com relação ao setor: "É importante observar que a indústria da construção cresceu 3,5% no segundo trimestre de 2024, em comparação com o crescimento de 1,8% da indústria e 1,4% da economia nacional, demonstrando que o setor puxou a economia brasileira, gerando emprego e renda".

Serviço

Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção – Ficons

Data: 03 a 06 de setembro

Horário: 15h às 21h

Local: Centro de Convenções de Pernambuco