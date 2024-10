Grupo Italiana celebra 26 anos com ofertas especiais neste sábado (19)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Grupo Italiana, concessionária reconhecida por sua atuação no mercado automotivo de Pernambuco, comemora seus 26 anos com uma ação especial neste sábado, 19 de outubro.

Para marcar a data, a empresa realiza o Italiana Day, oferecendo uma série de vantagens exclusivas para quem deseja adquirir veículos Fiat ou Jeep, novos ou seminovos.

Durante o evento, os clientes poderão aproveitar condições especiais em todas as unidades da Italiana, localizadas nos bairros da Imbiribeira, Caxangá e Pina, no Recife, além de Caruaru, no Agreste.

Entre os destaques, estão o emplacamento gratuito para veículos 0 km, entrada facilitada em até 21 vezes no cartão, taxas promocionais e a supervalorização de veículos usados na troca.

Para quem está interessado em um Fiat, as unidades da Italiana na Imbiribeira, Caxangá e Caruaru estão preparadas para atender o público.

Se você está interessado em garantir um Fiat, passe na Fiat Italiana Imbiribeira, Caxangá ou Caruaru - Grupo Italiana/Divulgação

Já os interessados em um Jeep podem visitar a loja no Pina. Além do atendimento presencial, os clientes também podem realizar a negociação de forma on-line, por meio dos WhatsApps comerciais da Italiana.

Fiat: (81) 98258-1100

(81) 98258-1100 Jeep: (81) 98125-1080

Se você quer um Jeep para chamar de seu, passe na Jeep Italiana do Pina e fale com um dos consultores em loja - Grupo Italiana/Divulgação

Confira os endereços das unidades:

Imbiribeira: Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 2156

Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 2156 Caxangá: Av. Caxangá, 4617

Av. Caxangá, 4617 Caruaru: Av. Agamenon Magalhães, 1395

Av. Agamenon Magalhães, 1395 Pina (Jeep): Av. Antônio de Góes, 869

As condições exclusivas são válidas apenas durante o Italiana Day, no dia 19 de outubro.

*Consulte condições aplicáveis.