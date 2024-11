Sicredi Recife promove o Programa Crescer, com foco na educação cooperativa e no desenvolvimento sustentável

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Programa Crescer é uma iniciativa de educação cooperativa da Sicredi Recife que visa ampliar o conhecimento sobre o funcionamento do cooperativismo e sobre o papel que os associados desempenham.

Através do programa, os participantes compreendem os princípios e valores do cooperativismo, capacitando-se para uma participação mais ativa e qualificada na gestão da cooperativa. Além disso, a iniciativa mostra a relevância do cooperativismo de crédito para o mercado.

Programa Crescer

Implementado na Sicredi Recife em julho de 2021, o Programa Crescer traz, por meio da educação cooperativa, os objetivos do cooperativismo, dialogando diretamente com dois dos sete princípios do Cooperativismo, são eles Educação, Formação e Informação e o Interesse pela Comunidade.

Uma das principais características do Programa Crescer é a sua acessibilidade. Ele é voltado para associados, não associados, conselheiros, coordenadores de núcleo e colaboradores, criando uma frente de educação cooperativa que proporciona experiências práticas sobre o funcionamento da Sicredi.

"Na Sicredi Recife, entendemos que o empoderamento financeiro vai além da oferta de produtos e serviços. Com o programa Crescer, temos o prazer de ver de perto como as experiências práticas impactam positivamente a vida de nossos associados e a comunidade. Através de workshops de educação financeira, capacitações para pequenos empreendedores e ações comunitárias, temos proporcionado a oportunidade para que os participantes coloquem em prática os conhecimentos adquiridos em suas vidas diárias. O cooperativismo é um agente de transformação social capaz de gerar oportunidades de desenvolvimento nas comunidades. Ele também fortalece o apoio ao empreendedorismo, promove a geração de emprego e renda e incentiva o letramento financeiro – pilares importantes para o crescimento sustentável”, explica o diretor executivo da Sicredi Recife, Elisio Guerra.

O programa parte da premissa de que informar é cooperar. Através da educação, busca-se não apenas transmitir conhecimento técnico, mas também promover a compreensão da importância de conhecer as pessoas e suas realidades.

O Programa Crescer aborda temas como o funcionamento das sociedades cooperativas, suas vantagens em relação às instituições financeiras tradicionais, e a importância de uma participação ativa e informada de todos os envolvidos.

Diferenciais do programa

Outro diferencial do Programa Crescer é seu alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Esses objetivos, somados aos princípios do cooperativismo, orientam a atuação da Sicredi Recife, garantindo que o programa contribua para um desenvolvimento mais sustentável e próspero para todos os envolvidos.

“Através desta iniciativa, estamos contribuindo diretamente para vários ODS, como a Erradicação da Pobreza, a Promoção de Trabalho Decente e Crescimento Econômico e a Ação Contra a Mudança Global do Clima. Cada workshop e cada capacitação oferecida no âmbito do programa Crescer é uma oportunidade de empoderar nossos associados com as ferramentas necessárias para que eles se tornem agentes de mudança em suas comunidades”, completa Guerra.

A educação e a disseminação dos valores cooperativos fortalecem o engajamento da sociedade, aumentando o número de pessoas interessadas e comprometidas com essa filosofia.

O Programa Crescer reafirma que informar e educar são partes essenciais da sua essência. A formação está disponível on-line para todos os associados e não-associados. Clique aqui para acessar.