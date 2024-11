Comece 2025 investindo no futuro com o Vestibular Agendado da Asces-Unita

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Vestibular Agendado da Asces-Unita 2025 é mais que uma oportunidade de ingresso no ensino superior, é o primeiro passo rumo a uma educação de excelência.

Com mais de 20 cursos nos eixos de direito e negócios, saúde, humanas, engenharias e arquitetura e urbanismo, o Centro Universitário Tabosa de Almeida oferece opções para todos os talentos e vocações.

Por que escolher a Asces-Unita?

Com mais de seis décadas de história, a Asces-Unita tem um compromisso inegociável com a formação de profissionais altamente capacitados e éticos.

Localizada em Caruaru, cidade que se consolida como polo de excelência acadêmica no interior do Nordeste, a instituição conta com infraestrutura moderna e um corpo docente qualificado que alia teoria à prática, preparando seus alunos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.

Para o pró-reitor acadêmico, Darci Cintra, o vestibular agendado é também uma oportunidade de inclusão: "O processo seletivo simplificado é uma oportunidade para aqueles estudantes que não conseguiram fazer nosso vestibular tradicional. É sempre uma alegria poder formar novos cidadãos com olhar humanista, pois temos como marca a transformação das vidas, não apenas dos estudantes, mas também da comunidade".

Como funciona o Vestibular Agendado?

A flexibilidade é o diferencial do Vestibular Agendado da Asces-Unita 2025. O candidato escolhe o dia e horário disponíveis para realizar a prova, garantindo tranquilidade no processo seletivo.

Basta acessar o site oficial da Asces-Unita, consultar os cursos disponíveis e agendar a data.

Um legado de transformação

Desde sua fundação, o Centro Universitário Tabosa de Almeida tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento do interior do Norte e Nordeste, trazendo cursos superiores para a região.

Com um projeto educacional que une ciência, tecnologia, ética e humanismo, a instituição forma profissionais comprometidos com a realidade local, promovendo inclusão social, pesquisas inovadoras e novas tecnologias.