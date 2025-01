Fusion Consultoria acelera expansão e fortalece presença no Nordeste

Novo escritório no Porto Digital, no Recife, marca um passo estratégico no compromisso com inovação e excelência em soluções SAP na região

No universo dinâmico das consultorias de tecnologia, onde mudanças acontecem em ritmo acelerado e a competitividade é uma constante, a Fusion Consultoria destaca-se por um fator simples, mas essencial: seus valores e a forma como são colocados em prática diariamente.

Em 14 anos de história, a consultoria se consolidou como Gold Partner SAP, sendo referência em projetos de alta complexidade, implantações SAP S/4HANA e soluções desenhadas para transformar o dia a dia das empresas.

Essa trajetória carrega uma história de paixão, comprometimento, inovação e crescimento. Esses valores são norteadores na missão de transformar desafios em oportunidades, entregando soluções que realmente fazem a diferença no dia a dia das organizações.

O segredo da Fusion? Um olhar humano e estratégico que vai além da tecnologia

Diante de um mercado repleto de consultorias, a Fusion Consultoria considera como diferenciais a proximidade com os clientes e a visão de parceria genuína. Não apenas prestar o serviço, mas também ser um aliado estratégico, comprometido com o sucesso dos clientes e parceiros.

A empresa ressalta que seu objetivo não é apenas resolver problemas, mas criar soluções que antecipem desafios e impulsionem negócios. Essa é a essência da Fusion. É dessa forma que a empresa segue conquistando espaço e notoriedade, com orgulho de sua trajetória e entusiasmo pelo futuro.

Inauguração

Nesta terça-feira, 21 de janeiro, a Fusion Consultoria celebra a inauguração do novo escritório no Recife, no coração do Porto Digital, um dos maiores polos de tecnologia e inovação do Brasil. O novo espaço não é apenas um endereço, mas a materialização da visão da marca: crescer, inovar e se conectar ainda mais com o potencial extraordinário do Nordeste.

A escolha por Recife não foi por acaso. O Nordeste é uma região repleta de talentos, criatividade e um cenário empresarial promissor. A Fusion Consultoria acredita no poder das pessoas e das empresas locais para alavancar a transformação tecnológica, e se compromete a ser parte ativa dessa jornada.

O Porto Digital é o lugar perfeito para impulsionar a presença da marca. É um ambiente onde a atmosfera de tecnologia, futuro e inovação inspiram diariamente. O ambiente proporciona a proximidade desejada com os clientes, além de oferecer serviços que geram resultados reais.

"Com essa nova unidade, reforçamos nosso compromisso com a proximidade e excelência no atendimento, oferecendo soluções SAP que integram eficiência, sustentabilidade e inovação. Estamos prontos para construir, junto com nossos clientes, um futuro ainda mais próspero para o Recife e toda a região Nordeste", afirma Leandro Barbosa, Sócio Diretor na Fusion Consultoria.



A empresa está engajada com a continuação da jornada de expansão, com os olhos no futuro e os pés firmes nas suas raízes. Declara que é o início de um novo capítulo ainda mais inspirador e reafirma o compromisso e parceria com o Nordeste.