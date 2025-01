Colégio Santa Maria tem quatro alunos aprovados no IME

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Colégio Santa Maria teve quatro alunos aprovados no vestibular do Instituto Militar de Engenharia (IME), um dos mais desafiadores do país. Gustavo Damasceno, João Santos e Pedro Silva, da 3° série do Ensino Médio integral, conquistaram seus lugares, e Raquel Aguiar, de 17 anos, que, ainda na 2° série, foi aprovada como treineira.

A instituição estimula rigorosamente a dedicação dos alunos, além de oferecer uma preparação voltada para vestibulares de alta complexidade, como IME, ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e AFA (Academia da Força Aérea), com aulas aprofundadas em Matemática, Física e Química, além de suporte pedagógico de excelência.

Raquel sonha em cursar Medicina na USP (Universidade de São Paulo). "Fiquei muito feliz, pois isso prova que tudo é possível. Eu era a única menina em uma sala com 16 pessoas. Esse resultado mostra que todas podem alcançar seus sonhos", celebra.

A diretora do Colégio Santa Maria, Iranete Santos, destacou a relevância da conquista: "Quatro aprovações em um ano é algo inédito. É uma inspiração para toda a escola."