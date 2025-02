Carnaval do Recife 2025: Onde assistir transmissão ao vivo grátis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Falta pouco para o maior Carnaval “em linha reta”. Foliões anseiam não apenas ir às ruas, mas também acompanhar a programação onde quer que estejam. Por isso, muitos buscam pela transmissão do Carnaval do Recife 2025.

Onde assistir ao Carnaval do Recife 2025?

Pelo terceiro ano consecutivo, a TV Conecta Recife realiza a transmissão gratuita do Carnaval da capital pernambucana. Do dia 27 de fevereiro ao dia 4 de março, o canal oficial da Prefeitura do Recife no Youtube transmitirá na íntegra os shows, além de entrevistas com os artistas.

Os seis dias de folia serão transmitidos ao vivo do principal polo do Carnaval do Recife, o Marco Zero, e, a partir deste ano, também dos polos descentralizados. Serão mais de 9 horas de transmissão diárias, com 14 câmeras captando cada momento do Carnaval fora do Marco Zero.

Oito câmeras estarão focadas no palco, incluindo imagens aéreas de drone e uma fixa direcionada à multidão concentrada no espaço mais movimentado da folia. Além disso, uma câmera percorrerá o Bairro do Recife, trazendo detalhes dos foliões chegando para a festa, das atrações que circulam pelas ruas do bairro histórico, dos shows no Polo do Arsenal e no Polo da Moeda, e registrando os serviços municipais.

TV Jornal

A TV Jornal marca presença, mais um ano, na cobertura do Carnaval pernambucano com os melhores momentos da festa. Com o tema "Essa energia só a gente tem", a programação contará com as folias do Recife, de Olinda, de Caruaru, de Bezerros e de Nazaré da Mata.

Quem sintonizar no 2 (capital) e no 4.1 (interior), já pode acompanhar a cobertura, que começou com as prévias carnavalescas. A primeira transmissão dos melhores momentos da folia aconteceu na sexta-feira (14), na 30ª edição do “Enquanto Isso Na Sala da Justiça”, no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco.

Liniker animou a trigésima edição do 'Enquanto Isso, Na Sala da Justiça', onde a TV Jornal marcou presença - Reprodução/Instagram/@linikeroficial

Também serão transmitidos os melhores momentos do “Baile Municipal”, no Classic Hall, e da “Confraria da Sucata”, em Caruaru, transmitido pela TV Jornal Interior, ambos neste sábado (22). A TV Jornal ainda trará a cobertura completa do tradicional “Bloco Bicho Maluco Beleza”, comandado por Alceu Valença, que fará sua estreia no Recife neste domingo (23), na Rua da Aurora, após uma década de apresentações no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Na quinta-feira (27), data da abertura oficial do Carnaval do Recife, o programa O Povo na TV, apresentado por Anne Barretto, será transmitido diretamente do Marco Zero. Na sexta-feira (28), o programa também será apresentado no polo principal da festa.

No sábado de Zé Pereira, no sábado (1), a TV Jornal estará ao vivo, das 9h às 14h, com nove câmeras fixas e 6 repórteres, que estarão circulando e mostrando detalhes do maior bloco do mundo, o Galo da Madrugada.

O projeto da escultura do Galo da Madrugada foi divulgado em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (17) - Divulgação

A apresentadora Anne Barretto estará num ponto fixo, no camarote oficial do Galo, e Flávio Barra e Jurema Fox baterão papo com os artistas e mostrarão o que acontece nos bastidores do camarote oficial. Ciro Bezerra estará, de outro ponto fixo, mostrando todas as movimentações.