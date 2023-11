Augusto Cury traz a gestão das emoções para a moradia do futuro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Empreendimento com selo socioemocional é o novo conceito de moradia que foca no bem-estar e na saúde mental da família. Em parceria com Augusto Cury, um dos maiores psiquiatras do Brasil e com livros publicados em mais de 70 países em torno da gestão das emoções, a construtora Baptista Leal traz para o Nordeste, o programa Mentes Saudáveis, Lares Felizes.

Numa proposta inovadora, onde a moradia é repensada também como espaço de convivência levando em consideração as emoções do indivíduo, o programa foi criado junto com o CEO da Datastore, Marcus Araujo, autor do livro Meu Imóvel, Meu Mundo.

Aqui em Pernambuco, a construtora Baptista Leal traz com exclusividade o programa e incluirá em todos os seus novos empreendimentos, sendo o primeiro a receber o seu mais recente lançamento, o Exclusive José Rufino, que será erguido no coração da Avenida Dr. José Rufino, no bairro do Barro, Zona Oeste do Recife.

“Vamos ter em cada ambiente contemplado pelo programa, espaços que proporcione bem-estar aos condôminos, como áreas de convivência (jardins, áreas verdes), escadas decoradas com frases de Augusto Cury, tudo idealizado para trazer mais vida e interação entre os moradores, conforme as sugestões de Cury e Marcus Araujo em relacionar saúde mental, moradia e felicidade . Além disso, cada novo morador, receberá um programa de gestão das emoções para trabalhar junto com a família”, destaca a Head Comercial, Rosy Viana.

PROGRAMA

A proposta do novo programa criado por Augusto Cury e Marcus Araujo é transformar o espaço de convivência dos condomínios, melhorando as relações entre os membros de uma mesma família e dos vizinhos dentro de uma mesma comunidade. Além da mudança física dos ambientes, o programa também é composto por um curso – Gestão das Emoções - que será entregue aos novos moradores com orientações sobre como melhor trabalhar as emoções para manter a mente saudável e melhorar a convivência entre membros da família e entre vizinhos.

“A casa é mais do que apenas um dormitório, é o pilar da nossa existência, um porto de abrigo onde criamos memórias, recarregamos energias ou até trabalhamos. E a relação entre a gestão da emoção, saúde mental e a casa onde vivemos é mais profunda do que imaginamos”, comenta Marcos Araújo, coautordoprograma.