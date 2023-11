Recife entra no top 10 de maiores consumidoras de artigos para casa e decoração

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O levantamento realizado pela ABCasa, em parceria com o IEMI, aponta as 150 cidades que mais consomem os artigos

Recife agora está entre as 10 maiores cidades no ranking de consumo no varejo de artigos para casa e decoração. Segundo a Pesquisa Setorial produzida com exclusividade pela ABCasa (Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas e Flores) em parceria com o IEMI (Instituto de Estudos e Marketing Industrial), a cidade saltou para a 8ª posição em 2022, subindo três posições, já que em 2019 ocupava a 11ª colocação.

A participação do município no consumo total da categoria atingiu a porcentagem de 1,3%, enquanto em 2019 sua participação foi de 0,9%. Recife agora está à frente de Fortaleza (9ª) e Goiânia (10ª).

CONSUMO EM TODO O PAÍS

De acordo com o estudo apresentado pela ABCasa, o mercado de varejo de artigos para casa, decoração, presentes, celebrações e utilidades domésticas do Brasil apresentou números expressivos em 2022, revelando um setor robusto e em crescimento constante, que movimentou mais de R$ 96,3 bilhões no ano passado, envolvendo 238,8 mil pontos de venda em todo o país.

Dentre esses pontos de venda, 135,2 mil são lojas de varejo especializadas em artigos para casa, decoração, presentes e utilidades domésticas, enquanto 103,7 mil são pontos de venda de varejo não especializado, incluindo lojas de departamentos, variedades e home centers.

"É importante ressaltar que o nosso setor empregou um total de 2,7 milhões de pessoas em 2022, tanto em lojas especializadas como em varejistas não especializados." aponta Eduardo Cincinato, presidente da ABCasa.

PRODUÇÃO LOCAL DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO E UTILIDADES

A produção local de artigos para casa, decoração, presentes e utilidades domésticas em 2022 correspondeu a R$ 54 bilhões, em valores líquidos, sem impostos, por meio de 25,9 mil unidades produtoras que empregam diretamente 458,5 mil funcionários.

No que diz respeito ao comércio exterior, o setor de artigos para casa, decoração, presentes e utilidades domésticas fez importações no valor de US$ 1,3 bilhão em valores FOB (Free on Board) em 2022. Paralelamente, as exportações brasileiras desses produtos somaram US$ 897 milhões, também em valores FOB, no mesmo período.

Outro destaque dessas estatísticas é o consumo residencial nas principais cidades brasileiras. Entre as dez maiores cidades em consumo de artigos para casa, destacam-se: São Paulo com 9,2%, Rio de Janeiro com 4,5%, Brasília com 2,6%, Porto Alegre e Belo Horizonte, ambos com 2,4%. Esses municípios são vitais para o mercado de varejo desse setor.

AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRESENTES E UTILIDADES

Segundo o presidente da ABCasa, esses dados demonstram a vitalidade e a importância do mercado de artigos para casa, decoração, celebrações, presentes e utilidades domésticas no Brasil.

“O nosso setor, ao lado da construção civil, teve um aumento expressivo no pós-covid 19 e o resultado direto foi o aumento no número de lojas, produção e profissionais ligados ao segmento. Houve uma mudança de mentalidade do consumidor final, que passou a ter um novo olhar para a casa e hoje investe mais em decoração”, destaca Eduardo Cincinato.