Corretora pernambucana anuncia parceria estratégica com o Grupo OLX

O Hub Nogueira Corretores, um dos maiores players do mercado imobiliário no País, assinou um contrato com o Grupo OLX, tornando-se o maior anunciante de imóveis no Norte/Nordeste. Com a parceria, o Hub passa a figurar entre os principais anunciantes do grupo no Brasil, que abrange as plataformas ZAP, Viva Real e OLX Imóveis.

Com um investimento em anúncios de aproximadamente R$1 milhão por ano, o Hub Nogueira estima atrair até 50% da audiência dos três portais na Região Metropolitana do Recife. Esse novo modelo proporciona às construtoras associadas ao Hub uma maior visibilidade e assertividade nas transações comerciais de seus lançamentos e nas unidades que possuem em estoque.

Além disso, os clientes (pessoas físicas) que deixam seus imóveis no Hub Nogueira conseguirão dar uma maior velocidade na venda, reduzindo o intervalo de comercialização, o que confere mais fidelidade e credibilidade ao processo.

HUB NOGUEIRA

A poucos meses de completar 10 anos de mercado e de sediar o evento nacional da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), o Hub Nogueira tem ressignificado seu modelo de trabalho, se preparando para um novo ciclo de crescimento com inovações visionárias e soluções inteligentes que contribuem para a evolução contínua no setor imobiliário e posicionamento de mercado.

“Para o ano de 2024, temos dois objetivos principais: avançar no share em vendas do mercado imobiliário e aumentar nossa visibilidade. Para isso, temos feito um grande trabalho institucional, reforçando nosso modelo de negócio, nossa marca e nosso propósito. Por isso, a parceria com o Grupo OLX torna-se estratégica neste ano em que faremos 10 anos de mercado. Nossos parceiros que já aderiram ao nosso modelo de negócio usufruirão de uma maior visibilidade através dos anúncios que serão planejados de forma personalizada, para cada imobiliária associada, através de estratégias bem definidas de acordo com seu perfil e afinidade”, aponta Armando Nogueira, CEO do Hub Nogueira Corretores.

CRESCIMENTO DAS VENDAS

No ano de 2023, o Hub teve um crescimento de vendas de 10%, comparado ao ano anterior, com destaque para os imóveis de segunda moradia (litoral) e primeira moradia (econômico, médio e alto padrão). A empresa planeja atingir 1 bilhão de reais em vendas em 2024 com a expectativa de crescer 20% nas vendas, a partir da parceria com a principal plataforma de anúncios do Brasil.