VAGAS DE EMPREGO: MRV tem oportunidades no setor comercial para estudantes universitários em Pernambuco

Construtora busca fortalecer vínculos com acadêmicos para oportunidades de contratação durante a graduação, facilitando a transição para o mercado de trabalho

Para os universitários, especialmente os prestes a se formar, a transição para o mercado de trabalho é cheia de incertezas. O término dos estudos, a necessidade de garantir uma renda e a ansiedade de começar na carreira profissional marcam essa fase de mudança na vida dos jovens brasileiros.

De acordo com a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a maioria dos estudantes consegue um emprego em até um ano após se formar. Esse período é desafiador, mas também traz diversas oportunidades.

A MRV, empresa do grupo MRV&CO, tem buscado estreitar laços e estabelecer parcerias com instituições de ensino superior, visando servir como uma ponte entre os estudantes e o mercado de trabalho.

“O mercado está cada vez mais exigente para que as entregas ao cliente final tenham alto padrão de qualidade. Mas entendemos que precisamos contribuir para preparar esses estudantes que estão no último ano de graduação”, destaca Alice Moreira, analista comercial de RH da MRV.

A MRV possui stands de vendas em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, Maranguape, em Paulista, e no Bairro de Indianópolis, em Caruaru - Paulo Suassuna/Ginga Filmes

A construtora está empenhada em facilitar essa transição e reservou vagas especialmente para esse público. Atualmente, estão abertas quatro vagas para cargos gerenciais e uma vaga para supervisão.

“Nós queremos mostrar que é possível você sair da universidade e ingressar em uma grande empresa e ter, além da contratação, um plano de transição carreira estruturado”, comenta Bruno Malheiros, gestor Comercial da MRV em Pernambuco.

Como se inscrever?

Para concorrer a uma das vagas, não é exigida experiência, e a pessoa interessada pode estar cursando cursos como engenharias, administração, marketing e publicidade e propaganda.

Das vagas disponíveis, duas são para gerente de vendas em Jaboatão dos Guararapes, uma em Caruaru e outra para atuação em todo o Grande Recife. Além disso, há uma oportunidade para gerente de Trade Marketing em Pernambuco, com sede em Jaboatão dos Guararapes.

Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail [email protected] até 31 de maio.

Desenvolvimento profissional

“Com a contratação, oferecemos toda a imersão na empresa, com orientações gerais de processo, cultura e os caminhos para o bom desempenho. Acreditamos que a formação aqui complementa as habilidades do estudante e amplia suas perspectivas de futuro”, afirma o gestor Comercial.

Formado em Engenharia Civil, Bruno Malheiros iniciou sua carreira na empresa como gerente de vendas em 2020 e, em três anos, alcançou o cargo de gestor comercial local.

“A empresa viu que eu tinha potencial e, apesar de não ter conhecimento do mercado imobiliário, me deu uma chance”, relembra. Em cada etapa de sua jornada na empresa, Bruno recebeu treinamento e orientação.

Bruno Malheiros, gestor Comercial da MRV em Pernambuco - Paulo Suassuna/Ginga Filmes

“Tive toda uma estrutura que permitiu meu desenvolvimento. Aprendi em processos, relacionamentos, mercado imobiliário, gestão, liderança, entre outras frentes, e fui destaque nos rankings nacionais da MRV. Olho para trás e vejo que o resultado desse sucesso foi a soma da minha vontade de aprender com a cultura da empresa”, conta.

MRV

A MRV possui stands de vendas em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, Maranguape, em Paulista, e no Bairro de Indianópolis, em Caruaru, além de ter lançado mais de 13.700 unidades e entregue mais de 10.500 chaves. Nas cidades onde atua em Pernambuco, uma em cada cem pessoas mora em uma unidade da MRV.

A MRV&CO é uma plataforma de soluções habitacionais composta por cinco empresas que visam oferecer as melhores opções de moradia adaptadas às necessidades de seus clientes. Seja através da aquisição de apartamentos prontos ou na planta pela MRV ou pela Sensia, pela compra de terrenos em loteamentos urbanizados pela Urba, ou mesmo pelo aluguel de imóveis oferecidos pela startup Luggo, de forma totalmente digital e sem burocracia.

O grupo atua em diversos segmentos do mercado imobiliário, trazendo propostas distintas e complementares para o mercado nacional. A plataforma habitacional se completa com a empresa Resia, voltada para o mercado de moradia nos Estados Unidos, promovendo o intercâmbio de tecnologias e consolidando o grupo internacionalmente.