Construção Civil gerou mais de 100 mil novos empregos no 1º trimestre

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De acordo com os dados do novo Caged, divulgados pelo Ministério do trabalho e Emprego, a Construção Civil, nos primeiros três meses de 2024, gerou 109.911 novos empregos com carteira assinada, o que representou uma alta de 16,85% em relação aos mesmos meses de 2023 (94.065). Com este resultado, o número de trabalhadores formais no setor cresceu 6,46% nos últimos 12 meses, passando de 2,685 milhões em março/23 para 2,858 milhões em março de 2023.

O resultado positivo no mercado de trabalho na Construção é justificado pelo bom desempenho observado em seus três segmentos. A Construção de Edifícios, de janeiro a março/24, foi responsável pela criação de 45.630 novas vagas, as obras de Infraestrutura geraram 27.286 novos empregos e os Serviços Especializados 36.995.

EMPREGOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

O País possui 46,236 milhões de trabalhadores com carteira assinada, sendo que a Construção Civil responde por 6,18% deste número (2,858 milhões). No 1º trimestre/23 foram gerados, no Brasil, 719.033 novos postos de trabalho com carteira assinada, sendo que 15,29% deles (109.911) foi no setor. Ou seja, apesar de responder por 6,18% do total de trabalhadores formais, a Construção Civil foi responsável, nos primeiros três meses do ano, por 15,29% do total das novas vagas geradas. Este resultado demonstra a força do mercado de trabalho do setor.

As novas medidas do Programa Minha Casa, Minha Vida, anunciadas em agosto de 2023, o fato de 2024 ser um ano eleitoral, a redução das taxas de juros, a melhor expectativa para o crescimento da economia brasileira, a inflação sob controle são alguns fatores que ajudam a confirmar um melhor cenário para a Construção Civil. A CBIC elevou para 2,3% a perspectiva de crescimento do setor em 2024.

Os cinco estados que mais geraram novos empregos formais na Construção no 1º trimestre de 2024 foram: São Paulo (37.643), Minas Gerais (13.357), Rio de Janeiro (9.623), Paraná (7.777) e Santa Catarina (7.450). Já as cidades de São Paulo (16.281), Rio de Janeiro (6.913), Belo Horizonte (2.886), Paulínia (2.874) e Goiânia (2.511) foram as cinco com maior criação de novas vagas no setor.