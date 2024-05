Áreas do Derby e da Boa Vista viram novo reduto de moradia e valorização de imóveis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nem tanto ao Centro e nem tanto ao subúrbio, o bairro do Derby e parte da Boa Vista, na região central do Recife, são localizações estratégicas para qualquer pessoa que transite pela cidade. Desde as margens da avenida Agamenon Magalhães até as imediações das ruas Dom Bosco e Fernandes Vieira, os bairros têm se tornado um verdadeiro 'oásis' para quem busca serviços e mobilidade. Não por acaso, construtoras estão buscando dar uma nova vida à região, substituindo alguns imóveis antigos por novos empreendimentos imponentes e voltados para moradia.

Os números deixam claro a nova puxança na região. De acordo com dados da pesquisa FipeZap, que coleta informações de anúncios de venda de imóveis, o último mês de março terminou com uma ampla valorização do custo do metro quadrado no bairro do Derby - a maior entre os bairros pesquisados. Em 12 meses, o valor subiu 20,5%, ao passo que a média de aumento do preço cobrado em anúncios para venda de imóveis em toda a cidade avançou apenas 7,12%.

MAIOR VALORIZAÇÃO

Analisando a variação de preço entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, os bairros com maior variação no Recife foram o Derby (40,6%) e a sua adjacência, o bairro da Boa Vista (38%).

De acordo com pesquisa interna da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), somente no bairro da Boa Vista, um apartamento de um dormitório, que custava em média R$ 344.954 em abril do ano passado, já chega ao valor médio de R$ 365.620 (em março de 2024). Já empreendimentos com dois quartos que, em abril de 2023 saíam em média por R$ 393.636, agora já são encontrados por valor médio de R$ 411.187.

A MaxPlural foi uma das primeiras a lançar empreendimentos residencias novos na região entre o bairro do Derby e o início do bairro da Boa Vista. O Max Derby Boulevard será entregue em junho próximo, com 100% de suas unidades vendidas em apenas 70 dias.

Lançado em 20 de junho, o valor para compras na planta era de R$ 159 mil (aproximadamente R$ 6.500/metro quadrado. Recentemente, uma unidade foi vendida por R$ 270 mil, aproximadamente R$ 11.000 o metro quadrado, representando uma valorização de 69% em quatro anos, ou seja, mais de 17% ao ano.



Mesmo com a valorização, de acordo com os dados das ofertas feitas no FipeZap, o preço cobrado não é o mais caro da capital. No Derby, a média é de R$ 6.526 /m², enquanto que em Boa Viagem, por exemplo, esse valor é de em média R$ 8.537 /m². Ou seja, a valorização dos empreendimentos imobiliários no bairro pode escalonar ainda mais.

A construtora sabe disso, e já tem um segundo empreendimento lançado a poucos metros do primeiro. O Max Derby Central contabiliza 30% das unidades vendidas.

“O nosso maior desafio é desenvolver produtos acessíveis aos nossos clientes de classe média, que sonham com a aquisição do primeiro apartamento. E dentro desta missão, buscamos oferecer diferenciais, que vão desde a localização e proximidade de serviços até um cálculo minucioso que simule uma parcela de financiamento factível para a renda de uma família típica desta faixa de clientes”, explica a Superintendente Comercial da MaxPlural, Bárbara Wigand.

O perfil dos empreendimentos da MaxPlural nesta localização são condomínios residenciais com área privativa compacta, com compartilhamento de serviços e lazer. As áreas comuns oferecem comodidades de grandes condomínios, como espaço fitness, piscina panorâmica, lockers compartilhados, área gourmet, self Market, pet place, lavanderia e work zone.

O Max Derby Central, na Rua Carlos Porto Carreiro, nas proximidades da Rua Dom Bosco, tem opções de 1 ou dois quartos e até dois banheiros. São 25 pavimentos mais a cobertura, com lâmina completa de lazer e 165 unidades.

Os imóveis mais compactos e novos ainda são uma realidade em evolução na região, que também contrabalanceia nos preços a menor oferta diante da demanda. E mesmo se tratando de imóveis usados, de acordo com a pesquisa do Secovi-PE, de janeiro deste ano, os bairros da Boa Vista e do Derby representavam, respectivamente, 2,42% e 0,30% do total de imóveis ofertados na cidade.