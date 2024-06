Exata Engenharia prepara lançamento para agosto. Projeto traz sofisticação, modernidade e arquitetura arrojada inspiradas em São Paulo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com mais de 36 anos de atuação no mercado imobiliário, a Exata Engenharia - uma das mais tradicionais construtoras do Recife – se prepara para lançar um novo empreendimento que promete redefinir os padrões de moradia na Zona Norte da cidade.

O ZM 451 Urban Home, situado na Rua Dr. José Maria, 451, é um projeto ambicioso que alia modernidade, sofisticação e uma localização estratégica, a poucos minutos do Parque da Jaqueira.



Alto padrão inspirado em São Paulo

O novo projeto foi concebido para trazer para o Recife as tendências de arquitetura e design das grandes metrópoles, especialmente São Paulo. A arquitetura arrojada, assinada pelos escritórios Bárbara Montenegro Arquitetura e Poligonus Arquitetura, reflete um conceito contemporâneo, com linhas elegantes e soluções inovadoras.

A Exata Engenharia, reconhecida pela qualidade de sua linha Terrazza, aposta em acabamentos de alta qualidade e atenção aos detalhes para garantir um produto que se destaque no mercado imobiliário em uma das regiões mais consolidadas da Zona Norte.

O empreendimento

O ZM 451 Urban Home contará com 114 unidades distribuídas em 23 pavimentos, oferecendo uma variedade de opções para diferentes perfis de moradores. Serão 76 apartamentos de 2 quartos com suíte, e 38 apartamentos de 1 quarto com suíte, com áreas que variam de 31,30m² a 58,06m².

A configuração do prédio inclui um térreo, dois pavimentos vazados e 19 pavimentos tipo, com seis apartamentos por andar e uma vaga de estacionamento por unidade.

ZM 451 Urban Home - Exata/Divulgação

Conforto e lazer completo

Os moradores do ZM 451 Urban Home terão acesso a uma infraestrutura completa de lazer e serviços, projetada para atender todas as idades e estilos de vida. Entre os mais de 16 itens de lazer, destacam-se:

Brinquedoteca

Espaço gourmet

Piscina

Salão de festas

Academia

Terraço coberto

Churrasqueira

Playground

Market place

Lavanderia compartilhada



Coworking

Pet place

Campinho

Gazebo

Teto verde

Box Delivery

Espera de App

Esses espaços foram pensados para proporcionar conforto, conveniência e uma vida social ativa dentro do ZM 451 Urban Home - Exata/Divulgação

Localização estratégica

A Rua Dr. José Maria é cercada pelos bairros dos Aflitos e Jaqueira, locais consolidados e valorizados da Zona Norte do Recife. A proximidade com o Parque da Jaqueira, a apenas cinco minutos de distância, oferece aos moradores uma vasta área verde para lazer e atividades ao ar livre.

MOVIMENTAÇÃO NO PARQUE DA JAQUEIRA - Gabriel Ferreira/ Jc Imagem

Além disso, o empreendimento está localizado próximo a colégios, farmácias, padarias, supermercados, academias e diversas outras comodidades, facilitando o dia a dia dos residentes.

A região também é conhecida pela alta demanda de aluguéis, sendo uma das áreas mais aquecidas do mercado imobiliário do Recife. A baixa vacância e a alta rentabilidade para quem investe em imóveis nessa região são indicativos do forte potencial de valorização do ZM 451 Urban Home.

Lançamento

Com previsão de lançamento para agosto deste ano, o ZM 451 Urban Home já gera grande expectativa entre investidores e futuros moradores. A combinação de uma localização privilegiada, infraestrutura completa e um projeto arquitetônico moderno faz deste empreendimento uma das opções mais atraentes do mercado.

“Com o lançamento do ZM 451 Urban Home, a Exata Engenharia reafirma sua posição de destaque no setor, trazendo para o Recife um empreendimento que espelha as tendências das grandes cidades e oferece uma nova perspectiva de moradia de alto padrão na Zona Norte” Guilherme Correia de Carvalho, CEO da Exata Engenharia

A estratégia comercial do lançamento tem sido desenvolvida em parceria com o Hub Nogueira, um dos maiores players do mercado imobiliário Norte-Nordeste.