Condomínios ganham elevador exclusivo para lixo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Quem mora em condomínio de apartamentos certamente já passou por um perrengue: esperar o elevador recolher o lixo, interrompendo o fluxo dos moradores. Em um prédio com muitos pavimentos pode levar até horas para que os funcionários recolham os resíduos. Uma incorporadora no Recife desenvolveu uma solução para esse ponto e instalou um elevador exclusivo para transporte do lixo no condomínio Derby Boulevard, na área central do Recife, que será entregue em junho.

“Buscamos sempre acrescentar inovações que tragam comodidades e praticidade ao dia a dia dos moradores. A instalação de um elevador exclusivo para transporte do lixo traz benefícios para o condomínio em termos de higiene, conveniência, segurança, gestão dos resíduos, valorizando o imóvel, com a oferta de conforto e qualidade de vida”, explica Marília Breckenfeld, Gerente de Incorporação da MaxPlural. Outro empreendimento da incorporadora, o Derby Central, que terá as obras iniciadas em breve, também contará com a comodidade.



Esses tipos de elevadores ajudam a manter os espaços comuns mais limpos e higiênicos, além de reduzir o risco de proliferação de pragas, como insetos e roedores. Além disso, os sacos acumulados em áreas como escadas podem atrapalhar a evacuação dos moradores em situações de emergência.

Outro ponto que merece destaque é que os funcionários do condomínio ganham tempo na gestão e nas ações necessárias para lidar com os resíduos.



“Hoje existe uma tendência em portaria virtual e consequentemente uma folha reduzida de funcionários visando obter custos mais racionais para os condomínios, então o elevador para lixo facilita nessa dinâmica uma vez que todo o lixo é ‘recolhido’ e despejado no container, não precisando ter um funcionário que vá recolher o lixo em cada pavimento.”, acrescenta Marília Breckenfeld, Gerente de Incorporação da MaxPlural.