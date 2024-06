Com valorização imobiliária de mais de 10%, Pernambuco ganha escola para capacitar corretores de imóveis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco conta com uma nova aliada na formação de corretores de imóveis: o Instituto Brasileiro de Educação Profissional (IBREP), referência nacional na preparação de profissionais do setor imobiliário. A chegada da escola imobiliária ao Estado ocorre em um momento de significativa valorização do mercado de imóveis pernambucano. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Recife registrou uma valorização de 10,3% nos imóveis, passando de R$ 8.760 o valor médio do metro quadrado em 2022 para R$ 9.658 em 2023.

“Este crescimento expressivo está diretamente relacionado ao desenvolvimento econômico do estado, ao aumento do turismo e às melhorias na infraestrutura local. Pernambuco vem se destacando como um polo atrativo para investimentos e para novos residentes, o que gera uma demanda crescente por profissionais qualificados no setor imobiliário”, afirma Diogo Martins, CEO do IBREP.

Com isso, a procura por ingressar na profissão de corretor de imóveis tem crescido significativamente na região. Atualmente, o Estado conta com mais de 10 mil corretores ativos registrados no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI).

"A formação especializada é fundamental para que o corretor possa oferecer um atendimento de excelência, baseado em conhecimento técnico e em práticas éticas. Além disso, a nossa missão é preparar estes profissionais para os desafios e oportunidades do setor. A chegada do IBREP a Pernambuco tem como objetivo atender a essa crescente demanda por formação qualificada, contribuindo para o fortalecimento do mercado imobiliário local", ressalta Martins.

O novo polo está localizado na Rua Miguel Couto, 44, Boa Vista. O horário de atendimento é das 9h às 21h.

Sobre o IBREP

Fundado em 2006 por Celso Raimundo e Diogo Martins, o Instituto Brasileiro de Educação Profissional (IBREP) é uma escola que tem como objetivo profissionalizar o mercado imobiliário. O IBREP está presente em sete estados brasileiros e possui mais de 40 polos de ensino. É reconhecido pelo sistema Cofeci-CRECI.