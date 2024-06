Pontes Hotéis & Resorts inaugura Up Floor no Atlante Plaza

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Grupo Pontes Hotéis & Resorts está investindo este ano R$ 15 milhões na modernização de hotéis localizados no Recife, o Mar Hotel Conventions e Atlante Plaza, além do Summerville, em Muro Alto, no litoral sul. O grupo está há mais de 60 anos no mercado hoteleiro e inaugurou nessa terça-feira (10) o seu Up Floor, o mais novo andar de suítes e apartamentos do Hotel Atlante Plaza, localizado na Avenida Boa Viagem.

"Pensamos no Up Floor para elevar o conceito da hotelaria pernambucana e do Nordeste, trazendo sempre conforto, requinte e sofisticação para os nossos hóspedes junto com tecnologia", explica a diretora comercial do Pontes Hotéis, Carol Pontes de Aguiar.

O UP FLOOR

Entre os diferenciais do Up Floor estão quartos com comandos inteligentes, como acionamento por voz, enxoval de alto padrão, assim como serviços de quarto exclusivos e excelência em conforto.

Com novo design e estrutura, os apartamentos acabaram de ser reformados, fazendo parte do plano de modernização do Grupo Pontes Hotéis & Resorts.

Contando com o Atlante Plaza, Summerville e Mar Hotel Conventions, o Grupo Pontes Hotéis & Resorts possue 822 leitos.