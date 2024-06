Modelo de gestão para locação de imóveis compactos atrai investidores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Conheça a parceria da construtora Carrilho com a Carpediem Homes, empresa que oferece solução completa para locações de curta temporada

Os imóveis compactos estão conquistando cada vez mais espaço no mercado imobiliário, destacando-se como a melhor opção para investidores devido ao baixo custo de aquisição, ao alto potencial de valorização e à excelente rentabilidade na locação.

No entanto, apesar dessas vantagens, os investidores ainda enfrentavam desafios, especialmente na gestão de locações por curta temporada, conhecidas como "short stay".

Os principais problemas relatados incluem a necessidade de listar o imóvel em diversos portais, gerenciar check-ins e check-outs em horários variados, controlar e repor os itens disponíveis nos imóveis, além de realizar a limpeza e manutenção dos apartamentos.

Para resolver essas questões, a construtora Carrilho decidiu integrar a solução da administradora de locação por temporada Carpediem Homes aos studios da sua linha Premium, como o Botanik na Torre, o Tivo Studios no Rosarinho e o Madá Studios na Madalena, todos na Zona Norte do Recife.

Modelo de studio da torre Arbo do Botanik, no bairro da Torre - Carrilho/Divulgação

Conheça a Carpediem Homes

Criada em 2018, a Carpediem Homes oferece uma gestão completa da propriedade, cuidando de todo o marketing do imóvel, incluindo a criação de campanhas para eventos específicos e alta temporada, e anunciando o imóvel em mais de 200 portais ao redor do mundo, a exemplo do Airbnb e Booking.com.

Além disso, a Carpediem disponibiliza uma equipe treinada para realizar os check-ins e check-outs, providenciar a limpeza, a retirada e a reposição do enxoval, além de manter um canal de atendimento humano 24 horas para os hóspedes.

Para Mariana Carrilho, gestora de marketing da construtora, com essa parceria, os investidores podem contar com uma gestão profissional e eficiente, garantindo tranquilidade e maximizando o retorno financeiro de suas propriedades.

"Acreditamos que a Carpediem vai agregar valor aos nossos imóveis, pois vai facilitar todo o processo de locação, vai mobiliar de forma sustentável as unidades que tenham cunho comercial no futuro e vai gerenciar todo o processo de locação e divulgação dos mesmos. Será um imóvel com forte retorno de investimento garantido, simplesmente pela facilidade na gestão dos mesmos. Todo investidor vai querer essa facilidade aliada à nossa qualidade e acabamento", destaca.

Madá Studios, na Madalena - Carrilho/Divulgação

Facilidade e comodidade

De acordo com Samuel Gondim, sócio fundador da Carpediem Homes, a empresa fornece ainda uma plataforma online própria para agendamento de vistorias de forma rápida e prática, com data e horário prévios. Além disso, oferece acesso fácil e claro a todas as informações necessárias sobre o imóvel, incluindo fotos profissionais, vídeos e descrições detalhadas.

"Garantimos a qualidade dos empreendimentos com uma equipe especializada que realiza inspeções rigorosas, assegurando que tudo esteja conforme os padrões de qualidade", completa. Ainda conforme o sócio fundador, os benefícios para o investidor são numerosos e abrangentes:

Uma manutenção preventiva regular evita problemas e reduz os custos de reparo, mantendo o imóvel em boas condições e aumentando sua vida útil.

Inteligência de mercado: ferramentas tecnológicas avançadas são utilizadas para monitorar o mercado e definir preços competitivos, garantindo que o imóvel esteja sempre ocupado e gerando o máximo de receita.

Gestão de contas da propriedade: pagamento e inclusão de contas mensais, como energia, água, internet e condomínio, na prestação de contas do imóvel.

Serviços de decoração profissional: a Carpediem Decor garante que o apartamento esteja mobiliado e equipado de acordo com as melhores práticas para locação de temporada, aumentando o valor do imóvel e atraindo mais hóspedes.

Padronização do enxoval para todos os apartamentos garante qualidade e conforto aos hóspedes, facilitando a gestão e reduzindo os custos.