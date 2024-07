Apartamentos de R$ 5 milhões e sem praias: saiba o bairro mais caro para morar no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para quem mora numa cidade litorânea como o Recife, o famoso bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana, é um sonho de consumo por estar próximo ao mar e repleto de serviços. Mas não é na região de forte adensamento populacional e arranha-céus que está o metro quadrado mais caro da cidade. No último mês de abril, um levantamento feito pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) em parceria com a consultoria especializada Brain elencou o panorama do mercado imobiliário no Recife, apresentando a média dos preços cobrados para venda de imóveis residenciais e evidenciado novos ‘bolsões imobiliários’ que estão se formando na cidade.

No Recife, bairros tradicionais que não contavam com oferta de prédios residenciais estão ganhando uma nova roupagem com lançamentos imobiliários que, mesmo reunindo poucas unidades, possuem um valor bastante expressivo - capaz de elevar a média do metro quadrado cobrado na região. E isso tem mudado o ‘ranking’ das localizações com moradias mais caras na capital pernambucana.

De acordo com o levantamento, o Recife fechou o mês de abril de 2024 com uma média de R$ 10.105/m². Se observado o recorte por zoneamento da cidade, a Zona Sul detém o maior preço médio por metro quadrado, com R$ 11.475/m², mas não possui o bairro com a média mais alta. Na outra ponta, bem mais barato, está a região sudoeste da cidade, com R$ 6.882/m².



Na Zona Noroeste, onde o metro quadrado cobrado por imóveis à venda é de, em média, R$ 9.333, está o bairro com o metro quadrado mais caro da cidade - e isso é explicado devido à menor oferta de imóveis e, ao mesmo tempo, uma concentração de empreendimentos de alto padrão.

O bairro de Santana, que possui pouco mais de três mil habitantes, com uma renda nominal média de R$ 9 mil, é o local que desponta com o metro quadrado mais caro da cidade: R$ 17.359/m². O bairro do Pina, já na Zona Sul, apresenta-se como o segundo mais caro da cidade (R$ 15.175/m²), sendo acompanhado por São José, na área central, com média de R$ 14.901/m², e o bairro de Casa Forte, vizinho ao bairro de Santana, onde o preço médio do metro quadrado está em R$ 12.975. Boa Viagem, citado no início desse texto, só aparece em quinto lugar, com média de R$ 12.110 por metro quadrado.

PORQUE O BAIRRO DE SANTANA ESTÁ TÃO CARO

Para efeito do levantamento, o bairro de Santana está localizado na região Noroeste do Recife, onde a oferta final de imóveis residenciais é de 1.149 unidades, que possuem valor médio de R$ 9.333/m². O bairro distingue-se dos seus vizinhos em relação ao padrão dos novos empreendimentos (majoritariamente de alto padrão) e disponibilidade de moradias, que é muito baixa.

A região Noroeste reúne bairros como Apipucos, Graças, Espinheiro, Casa Forte, Casa Amarela, Monteiro, Derby, Jaqueira e Macaxeira, que variam muito em relação ao preço cobrado por apartamentos e o estoque disponível em relação ao bairro de Santana - onde o preço médio de um apartamento é de R$ 5.605.624. A oferta final de imóveis, ou seja, aquilo que está disponível para venda, era apenas uma unidade no momento em que a pesquisa foi realizada.

Os bairros circunvizinhos possuem um cenário bastante diferente. Em Casa Forte, a média do valor de um imóvel residencial é de R$ 715.402, com estoque de 52 unidades. Em Casa Amarela, R$ 560.772 e estoque de 387 unidades.

A mesma situação se repete na área central da cidade, onde o bairro de São José possui hoje apartamentos com preço médio de R$ 1.395.449 e um estoque de apenas nove unidades. Ao passo que o bairro de Santo Amaro, com apartamentos de em média R$ 1,2 milhão, tem uma oferta final de 196 unidades e não chega nem a figurar no ranking dos cinco bairros com o metro quadrado mais caro da cidade.

Na Zona Sul, o preço médio de um apartamento em Boa Viagem gira em torno dos R$ 782.642, com o bairro tendo uma boa oferta de 841 unidades - o que favorece a dinâmica de preços.

Veja a média do metro quadrado em regiões do Recife e os bairros mais caros:

Zona Noroeste - R$ 9.333/m²

Bairros com média de apartamentos mais caros:

Santana (R$ 5.605.624) e Monteiro (R$ 1.460.748)

Zona Norte - R$ 7.607/m²

Bairros com média de apartamentos mais caros:

Rosarinho ( R$ 858.147) e Encruzilhada (R$ 500.541)

Centro - R$ 11.655/m²

Bairros com média de apartamentos mais caros:

São José (R$ 1.395.449) e Santo Amaro (R$ 1.231.285)

Zona Oeste - R$ 9.816/m²

Bairros com média de apartamentos mais caros:

Ilha do Retiro (R$ 1.426.137) e Torre (R$ 818.751)

Zona Sudoeste - R$ 6.882/m²

Bairros com média de apartamentos mais caros:

Barro (R$ 376.400) e Jardim São Paulo (R$ 364.133

Zona Sul - R$ 11.475/m²

Bairros com média de apartamentos mais caros:

Pina (R$ 1.130.267) e Boa Viagem (R$ 782.642)