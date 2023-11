Passagem fronteiriça com Egito é reaberta para saída de estrangeiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após a retirada dos feridos, começou a saída de estrangeiros bloqueados no território palestino

O terminal de Rafah, que liga a Faixa de Gaza ao Egito, reabriu nesta segunda-feira (6) para permitir a saída de feridos e de estrangeiros bloqueados nesse território palestino, informou um funcionário egípcio de fronteiras.

Seis ambulâncias chegaram ao lado egípcio da passagem, levando palestinos feridos que serão transportados para hospitais, disse a mesma fonte à AFP, pedindo para não ser identificada.

Após a retirada dos feridos, começou a saída de estrangeiros bloqueados nesse território palestino governador pelo movimento islamita Hamas.

FECHAMENTO DA FRONTEIRA

Esta passagem fronteiriça é a única que não está sob controle de Israel. Abriu durante três dias, na quarta, quinta e sexta-feira, durante os quais saíram dezenas de palestinos feridos e centenas de pessoas com passaporte estrangeiro.

Voltou a ser fechada após o bombardeio israelense contra um comboio de ambulâncias na Cidade de Gaza. O Hamas impôs como condição para sua reabertura que ambulâncias pudessem transitar para Rafah.

Fontes do governo do Hamas disseram que a passagem foi reaberta depois de um acordo com Israel - mediado pelo Egito - para permitir a transferência de 30 feridos.

SAÍDA DOS ESTRANGEIROS

O Egito afirma que vai ajudar a transferir cerca de 7.000 estrangeiros por essa passagem.

O conflito começou depois que o Hamas lançou um sangrento ataque a Israel que deixou 1.400 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses.

Depois desta ação sem precedentes contra seu território, Israel cercou a Faixa de Gaza e lançou uma ofensiva que deixou 10.022 mortos, conforme o Hamas.