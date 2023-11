'Todo mundo quer ser Pai da vitória', diz embaixador do Brasil em Israel sobre resgate em Gaza

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, disse em entrevista à CNN Brasil que agora que os 32 brasileiros foram resgatados da Faixa de Gaza, "todo mundo quer ser pai da vitória".

"A vitória tem vários pais, mas a derrota é órfã. Nosso trabalho para liberar essas pessoas não aconteceu numa tarde, estávamos trabalhando há quatro semanas. Agora todo mundo quer ser pai da vitória", afirmou o embaixador.

A fala foi feita após Meyer ser questionado sobre o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa pauta.

Depois do encontro de Bolsonaro com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, seus apoiadores tentaram atribuir a ele o fato de as negociações terem destravado.