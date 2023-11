Mauro Vieira diz que resgate de brasileiros em Gaza encerra listas oficiais conhecidas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Brasileiros devem embarcar para o Brasil por volta do meio-dia da segunda-feira (13/11)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou neste domingo, 12, em entrevista à CNN Brasil que o 10º voo de repatriação que deve trazer os 32 brasileiros de Gaza na segunda-feira, 13, "encerra o que estava nas listas oficiais conhecidas". "Não existe uma nova lista", destacou.

E informou: "Até meados de outubro, esses 34 brasileiros foram os que manifestaram desejo de sair. Se surgirem novos nomes serão tratados pelos serviços consulares. Todos que demonstrarem interesse entrarão numa lista."

Do grupo de 34, duas pessoas desistiram do retorno e permaneceram em Gaza.

Os demais já estão a caminho do Cairo e devem embarcar para o Brasil por volta do meio-dia da segunda-feira, informou o ministro em coletiva de imprensa no início da tarde deste domingo.