Famílias resgatadas da Faixa de Gaza chegam ao Brasil, pelo Recife

O avião VC-2, da Presidência da República, que conduziu a 'Operação Voltando em Paz' e resgatou 32 brasileiros que deixaram a Faixa de Gaza, desembarcou no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, às 20h20 (horário de Brasília), desta segunda-feira (13).

Os brasileiros saíram de Gaza e entraram no Egito através da fronteira de Rafah, no domingo (12), e seguiram para o Cairo. Após dormirem na capital egípcia, embarcaram no VC-2 com destino à Roma, na Itália, onde pararam para abastecer. Depois seguiram para Las Palmas, na Espanha, para mais uma para técnica, antes de atravessarem o Atlântico e desembarcarem na capital pernambucana.

A princípio, de acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), a parada no Recife seria apenas técnica - para abastecimento da aeronave -, mas a tripulação foi autorizada a descer do avião para ir ao banheiro e caminhar um pouco após a longa viagem vindo da Europa.

Tripulação com 32 brasileiros repatriados de Gaza foi autorizada a descer do avião, no Recife, para ir ao banheiro e caminhar um pouco após a longa viagem - Renato Ramos/ JC IMAGEM A decolagem para Brasília aconteceu às 21h07, desta segunda-feira (13) - Renato Ramos/ JC IMAGEM

Por volta das 20h45, após o abastecimento total da aeronave, a tripulação brasileira retornou para o VC-2 para seguir o último trecho da viagem, com destino final em Brasília. A decolagem aconteceu às 21h07 e a expectativa é que o avião pouse na capital federal por volta das 23h30.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai aguardar para receber os 32 brasileiros resgatados de Gaza e, logo após, ele deve falar com a imprensa sobre a operação para repatriar esse último grupo.

Uma parte dos 32 resgatados seguirá para estados do Sul do País e outra seguirá para São Paulo. Já 20 dos repatriados ficarão em Brasília.

O Governo Federal já informou que os repatriados receberão atendimento da Força Aérea Brasileira (FAB), como a disponibilização de hospedagem nas instalações da BABR, de acordo com o que foi solicitado pela Secretaria Nacional de Justiça.

Além disso, será oferecida alimentação com cardápio adequado às necessidades dos repatriados durante todo o período de estada, bem como o grupo também poderá utilizar, caso necessário, os serviços de saúde do Hospital de Força Aérea de Brasília (HFAB).

Dos 32 resgatados, 22 são brasileiros, 7 são palestinos, com Registro Nacional Migratório (RNM, documento para residência temporária ou permanente de estrangeiros no Brasil) e 3 são palestinos familiares próximos. Ao todo, o grupo é composto por 9 mulheres, 6 homens e 17 crianças.

REGISTROS DA TRIPULAÇÃO

Na noite desta segunda-feira (13), 32 repatriados da Faixa de Gaza desembarcaram na Base Aérea de Brasília, sendo recebidos com muitos abraços e emoção. Duas crianças foram as primeiras a sair da aeronave VC-2 da Força Aérea Brasileira (FAB), sendo calorosamente recebidas por um homem na pista. Entre os repatriados estava Mohammed Jabr Ismil, que esperava há mais de 30 dias para abraçar seus filhos. Sua esposa e três filhos, de 13, 11 e 9 anos, estavam no voo.



Mohammed expressou alívio e felicidade, afirmando: "O importante é que estão vivos e agora vou fazer tudo por eles". A jovem Shaed Albanna, de 18 anos, também estava a bordo, tendo compartilhado nas redes sociais as dificuldades enfrentadas pelos brasileiros na região. Ela desceu do avião abraçada à bandeira brasileira, emocionada e grata por estar segura.



Shaed, que morava em São Paulo, foi para a Palestina para ficar perto de parentes enquanto sua mãe enfrentava um câncer avançado. Ela testemunhou os primeiros bombardeios em Gaza ao sair de casa para ir à faculdade.



A jovem solicitou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para resgatar parentes ainda no conflito. Lula, junto com ministros, recebeu e abraçou os repatriados, assegurando que o governo brasileiro continuará buscando trazer todos os que desejam sair da região do conflito, incluindo estrangeiros com parentes brasileiros. Lula afirmou: "A gente vai fazer todo o esforço que estiver ao alcance da diplomacia brasileira para tentar trazer todos os brasileiros que lá estão e que queiram vir para o Brasil."



(Imagens: Reprodução/ Redes Sociais)



O palestino com cidadania brasileira, Hasan Rabee, de 30 anos, viajou para Gaza para visitar familiares e, desde o início da guerra entre Hamas e Israel, vem registrando nas suas redes sociais todo o sofrimento dos brasileiros para saírem da zona de conflito.

Assim que desembarcou no Recife, Hasan postou na sua conta pessoa no Instagram uma foto dentro da sala de uma das salas de embarque do Aeroporto Internacional dos Guararapes, com frase: "Chegamos nosso solo brasileiro".

Nos comentários, várias mensagens de apoio, carinho e alívio foram registradas. "Uma emoção poder vê-los em solo brasileiro", escreveu o internauta Marcelo Ribeiro. Uma outra internauta apoiou a chegada do palestino naturalizado brasileiro. "Bem-vindos! Que felicidade ver a felicidade de vocês. Hasan Rabee, que essa paz possa acontecer com todos que almejam liberdade! Vocês merecem, todos merecem", desejou Fran Ximenes.