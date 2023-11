Lula recebe grupo de repatriados, em Brasília, e volta a criticar ataques de Israel

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ao receber o grupo de 32 pessoas, entre brasileiros e palestinos, que pousaram em Brasília por volta da 00h, o presidente Lula (PT), se disse aliviado por enfim repatriar brasileiros que aguardavam há mais de um mês pelo retorno ao País após o início da guerra entre Hamas e Israel. Entretanto, em sua fala, o petista não poupou críticas ao Estado de Israel, voltando a comparar os ataques do Hamas aos que estão sendo praticados pelo país do Oriente Médio.

Na noite desta segunda-feira (13), 32 repatriados da Faixa de Gaza desembarcaram na Base Aérea de Brasília, sendo recebidos com muitos abraços e emoção. Duas crianças foram as primeiras a sair da aeronave VC-2 da Força Aérea Brasileira (FAB), sendo calorosamente recebidas por um homem na pista. Entre os repatriados estava Mohammed Jabr Ismil, que esperava há mais de 30 dias para abraçar seus filhos. Sua esposa e três filhos, de 13, 11 e 9 anos, estavam no voo.



Mohammed expressou alívio e felicidade, afirmando: "O importante é que estão vivos e agora vou fazer tudo por eles". A jovem Shaed Albanna, de 18 anos, também estava a bordo, tendo compartilhado nas redes sociais as dificuldades enfrentadas pelos brasileiros na região. Ela desceu do avião abraçada à bandeira brasileira, emocionada e grata por estar segura.



Shaed, que morava em São Paulo, foi para a Palestina para ficar perto de parentes enquanto sua mãe enfrentava um câncer avançado. Ela testemunhou os primeiros bombardeios em Gaza ao sair de casa para ir à faculdade.



A jovem solicitou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para resgatar parentes ainda no conflito. Lula, junto com ministros, recebeu e abraçou os repatriados, assegurando que o governo brasileiro continuará buscando trazer todos os que desejam sair da região do conflito, incluindo estrangeiros com parentes brasileiros. Lula afirmou: "A gente vai fazer todo o esforço que estiver ao alcance da diplomacia brasileira para tentar trazer todos os brasileiros que lá estão e que queiram vir para o Brasil."



"Aos 78 anos, eu já vi muita brutalidade e violência. Mas eu nunca vi uma violência tão desumana contra inocentes. O Hamas cometeu ato de terrorismo mas a resposta de Israel também é letal contra crianças e mulheres inocentes. Destruição de tudo que foi construído com muita luta, como escolas, hospitais. O governo brasileiro vai continuar lutando pela paz, cobrando dos outros presidentes um comportamento humanista, pelo cessar-fogo", disse o presidente.

"NÃO VAMOS DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS"

Lula reiterou que a chegada desse 10° avião com repatriados brasileiros e palestinos se deve "ao trabalho excepcional de várias áreas do governo e do Estado brasileiro" e afirmou que o Brasil fará o possível para repatriar outras pessoas.

"Um compromisso com os repatriados que acabaram de chegar: o governo federal vai fazer o que for possível para trazer os familiares palestinos dos brasileiros que quiserem sair de Gaza. Não vamos deixar ninguém para trás", garantiu.



ATENDIMENTO MÉDICO

Dos passageiros que chegaram ao Brasil, três crianças e uma gestante precisaram de atendimento médico assim que desceram da aenorave, em seguida foram encaminhadas para avaliação hospitalar, mas sem informação de gravidade.