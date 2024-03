Secretário-geral da ONU visitará lado egípcio de Rafah no sábado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em sua agenda, que inclui a visita a um hospital em Al-Areesh, no norte do Sinai, está prevista uma estada em "Rafah, do lado egípcio, onde se reunirá com trabalhadores humanitários"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, visitará neste sábado (23) Rafah, na fronteira com a Faixa de Gaza, para reiterar seu apelo por um cessar-fogo humanitário, informou um porta-voz nesta sexta-feira (22).

Guterres tem previsto ir de Bruxelas ao Egito no fim do dia em "sua viagem anual de solidariedade pelo ramadã", declarou seu porta-voz adjunto, Farhan Haq.

Em sua agenda, que inclui a visita a um hospital em Al-Areesh, no norte do Sinai, está prevista uma estada em "Rafah, do lado egípcio, onde se reunirá com trabalhadores humanitários".

Rafah é o principal ponto de acesso para a escassa ajuda humanitária que chega a Gaza, onde a fome assola a população do território palestino, onde mais de 32.000 pessoas morreram na ofensiva militar israelense, segundo o ministério da Saúde do governo local.

Guterres viajará depois para a Jordânia, onde se reunirá com pessoal da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA), no olho do furacão depois que o governo de Benjamin Netanyahu acusou 12 de seus 30.000 funcionários regionais de envolvimento nos ataques de 7 de outubro em Israel, nos quais foram mortas cerca de 1.160 pessoas, segundo balanço da AFP com base em números oficiais israelenses.