Grupos armados roubaram quase US$ 70 milhões do Banco da Palestina em Gaza, segundo jornal francês

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Funcionários da agência descobriram em 16 de abril "que foi feito um buraco no teto do cofre"

Grupos armados palestinos, incluindo um supostamente ligado ao movimento islamista Hamas, roubaram quase 70 milhões de dólares de várias agências bancárias em Gaza no mês passado, informou o jornal Le Monde neste sábado (4).

O jornal francês teve acesso a um documento transmitido pelo Banco da Palestina a "alguns parceiros internacionais", no qual descreve roubos espetaculares, como o que ocorreu na sua principal agência na Cidade de Gaza.

Funcionários da agência descobriram em 16 de abril "que foi feito um buraco no teto do cofre", explica o jornal, acrescentando que "os criminosos levaram caixas eletrônicos que continham o equivalente a 3 milhões de dólares em shekels israelenses.

No dia seguinte, 17 de abril, "grupos armados equipados com explosivos voltaram a entrar no edifício", explodiram uma cobertura de cimento e levaram o equivalente a 30 milhões de dólares "em diferentes moedas", acrescenta o jornal.

A maior filial no centro da Cidade de Gaza foi atacada em 18 de abril por um "comando" de homens que afirmaram responder às "mais altas autoridades de Gaza" que, segundo o jornal, correspondem ao Hamas. Nesse ataque, foram levados shekels no valor equivalente a mais de 36 milhões de dólares.

O Hamas, em guerra contra Israel, governa Gaza desde 2007.

O Banco da Palestina, fundado em 1960, é a principal instituição financeira de Gaza.

A Autoridade Monetária Palestina, um órgão independente que supervisiona o sistema financeiro nos territórios palestinos, disse à AFP que planeja emitir uma declaração sobre o assunto neste sábado.