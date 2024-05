Israel pede evacuação do leste de Rafah, em sinal de invasão por terra; Hamas responde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As forças de Israel pediram nesta segunda-feira, 6, que os palestinos evacuem o leste de Rafah, o que sinaliza a iminência da invasão terrestre da cidade do sul da Faixa de Gaza. Mais de 1 milhão de pessoas se refugiaram da guerra no local.

Os palestinos foram instruídos a se dirigir para Muwasi, uma área humanitária declarada por Israel. O exército israelense informou ter ampliado a infraestrutura de assistência no local, com a montagem de hospitais de campanha e tendas para os refugiados.

O anúncio ocorre em meio a frágeis negociações de cessar-fogo e antes de uma ofensiva terrestre altamente antecipada que Israel promete realizar há meses para eliminar os militantes restantes do Hamas.

No domingo, 5, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que o Hamas não levava a sério o acordo de trégua e alertou sobre "uma operação poderosa num futuro muito próximo em Rafah". Fonte: Associated Press.



HAMAS RESPONDE

O Hamas alertou Israel que qualquer operação militar na cidade de Rafah "não será um piquenique". Em uma declaração, o Hamas afirmou que os grupos militantes palestinos, liderados pela ala militar do grupo, as Brigadas Qassam, "estão prontos para defender nosso povo e derrotar o inimigo".

A declaração foi o primeiro comentário oficial desde que o exército israelense ordenou que dezenas de milhares de palestinos em Rafah começassem a evacuar, sinalizando que uma invasão terrestre há muito prometida poderia ser iminente.

O Hamas pediu que a comunidade internacional aja rapidamente "para impedir o crime que está ameaçando a vida de centenas de milhares de civis".

Também pediu às agências internacionais, incluindo a agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para refugiados palestinos, que permaneçam em Rafah e apoiem a população local.

Fonte: Associated Press