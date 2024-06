Itamaraty condena ataque no sul do Líbano e presta apoio a brasileiros feridos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O governo brasileiro condenou o bombardeio ao sul do Líbano, ocorrido neste fim de semana, por meio de nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE). O ataque na cidade de Saddikine resultou em ao menos três cidadãos brasileiros feridos.

"A Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com os familiares e com a equipe médica e presta o apoio consular", aponta o Itamaraty. Os brasileiros estão recebendo tratamento no Hospital Libanês Italiano, na cidade de Tiro.

A nota contextualiza que o episódio tem relação com ofensivas das forças armadas israelenses em território libanês e do Hezbollah no Norte de Israel.

"O Brasil exorta as partes envolvidas nas hostilidades à máxima contenção, assim como ao respeito aos direitos humanos e ao direito humanitário, de forma que se previna o alastramento do conflito em Gaza e se evitem novas vítimas civis inocentes", encerra o comunicado.

Mais cedo, as Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que mais de quinze projéteis foram disparados desde o Líbano em direção a diversas áreas no norte de Israel neste domingo, 2.

Em resposta, caças da Força Aérea Israelense atingiram uma estrutura militar do grupo Hezbollah perto de Houla, uma pequena vila no sul do Líbano.

Desde o início da guerra entre o Hamas e Israel, em 7 de outubro, a área fronteiriça libanesa-israelense tem testemunhado trocas de tiros quase diárias, principalmente entre o exército israelense e o Hezbollah, aliado do Hamas.