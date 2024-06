Israel afirma ter resgatado quatro reféns que haviam sido capturados pelo Hamas em 7 de outubro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Israel informou neste sábado, 8, que resgatou quatro reféns que haviam sido capturados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro. As forças militares israelenses anunciaram que resgataram Noa Argamani, de 25 anos, Almog Meir Jan, de 21 anos, Andrey Kozlov, de 27 anos, e Shlomi Ziv, de 40 anos, em uma complexa operação diurna em Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza.

Os reféns foram resgatados em dois locais distintos no centro de Nuseirat, informaram as forças militares.

O Hamas capturou 250 pessoas como reféns durante seu ataque no sul de Israel em 7 de outubro. Cerca de metade dessas pessoas foram libertadas durante uma trégua de uma semana em novembro.

Israel disse que mais de 130 pessoas continuam capturadas, e acredita-se que um quarto delas tenha morrido. Enquanto isso, as divisões discutem no país a melhor forma de trazê-las de volta para casa.

A operação de sábado é o maior resgate de reféns vivos desde o início da guerra, elevando o total de pessoas resgatadas para sete.