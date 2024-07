Pesquisa aponta Michelle Obama como Democrata capaz de vencer Trump

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pesquisa Ipsos, encomendada pela agência de notícias Reuters, aponta que no cenário eleitoral dos Estados Unidos, em disputa com Donald Trump, apenas a ex-primeira-dama Michelle Obama venceria o republicano. O levantamento aponta um cenário ainda mais adverso para a candidatura do atual presidente Joe Biden, que tem seu nome posto em questão desde o último debate, quando demonstrou fragilidade no embate com Trump.

Segundo a pesquisa, Michelle Obama aparece com 11 pontos de vantagem sobre Trump. Em cenários hipotéticos com candidatos democratas além de Biden, a ex-primeira-dama tem 50% das intenções de voto e é a única capaz de derrotar Trump, que surge com 39%.

Já o atual presidente está empatado com seu antecessor. Segundo a pesquisa Ipsos/Reuters, tanto Joe Biden quanto Trump aparecem com 40% cada.

Apesar dos números, Michelle já havia admitido publicamente que não se colocaria à disposição para a disputa na Casa Branca. Com a divulgação da pesquisa, a diretora de comunicação de Michelle, Crystal Carson, voltou a confirmar à NBC News que "ela (Michelle) não vai concorrer à presidência. Ela apoia o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris na campanha à reeleição".



NÚMEROS DE KAMALA HARRIS

Assim como Biden, Harris aparece num empate técnico contra Trump, segundo os dados do levantamento. A atual vice-presidente Harris tem 42% dos votos, contra 43% de Trump.

Filha de pai jamaicano e mãe indiana, Harris, de 59 anos, é uma pioneira.Ela foi a primeira pessoa negra e a primeira mulher a ocupar o cargo de procuradora-geral da Califórnia, e em seguida se tornou a primeira senadora dos Estados Unidos com ascendência sul-asiática. Agora, ela é a primeira mulher e primeira pessoa negra vice-presidente dos EUA.