Apesar do convite à moderação, o legislativo francês se torna mais polarizado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Laura Araújo, especial para o JC



Neste domingo 07 de julho de 2024, parte do mundo voltou os olhos para França antes do previsto com as Olímpiadas. Desde de 09 de junho a política francesa se tornou objeto de inquietação e debate: o resultado da Eleição do Parlamento Francês nunca foi tão acompanhado e vibrado ao longo da história.



Após sofrer uma derrota do candidato de centro no Parlamento Europeu para o partido de extrema-direita Rassemblemant National (RN) de Marine Le Pen, Macron tomou a decisão de dissolver o parlamento francês. Tal ato possui amparo legal, não se tratando de um golpe, segundo a Constituição francesa o presidente possui a prerrogativa de dissolver o parlamento, o que já ocorrera três vezes na política francesa.



A decisão de Macron foi considerada bastante arriscada por muitos analistas, pois o Parlamento francês, diferentemente do europeu possui forte poder decisivo em relação à política doméstica, dessa forma, a capacidade de aprovação da agenda, de leis e de políticas públicas ficaria fortemente comprometida. O que o deixaria em um cenário de coabitação, onde o presidente mantém o papel principal em defesa como comandante-chefe e em política externa, mas sem poderes para definir a política doméstica. Ou seja, situação mais dificultosa do que se encontra nos últimos anos.



O cenário não vinha favorável para o centrista Macron, que sofria uma série de perdas no legislativo passando por um momento de deadlock, onde encontrava pouco apoio para implementar sua agenda. Além do pouco apoio do legislativo, o presidente passa por um momento de descrédito e impopularidade com o eleitorado francês, o qual o não o vê como um deles, mas como um membro de uma elite pró-mercado.

Essa desconexão a figura política de Macron se une com a insatisfação global que os cidadãos afirmam sentir com o sistema político, fazendo-os votar em candidatos populistas antissistema ou abster-se das urnas quando possível. Os altos índices de abstenção têm sido um fenômeno recorrente nas democracias mundiais. A ausência como forma de “protesto” e a não identificação com os políticos tradicionais são um marco das duas últimas décadas, favoreceram o crescimento e representação de partidos populistas ao redor do mundo. Na França, uma das democracias mais consolidadas, não foi diferente.



Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

O Rassemblemant National vem adentrando na política tradicional nos últimos 30 anos, conquistando cadeiras no legislativo e executivo, o ápice ocorreu quando o partido de extrema-direita conquistou maioria e elegeu seu representante no Parlamento Europeu em junho deste ano, o órgão simbolicamente relevante mas sem poderes cogentes. É importante ressaltar que o índice de comparecimento às urnas foi de 38% do eleitorado, em um sistema onde o voto é facultativo, a decisão do eleitor de ir às urnas, costuma ser mais custosa, uma vez que, pouco motivado, ele não terá porque deixar sua casa.



A dissolução do Parlamento Francês juntamente com o convite de Macron ao povo em defesa da democracia e suas instituições levou a um recorde de comparecimento às urnas, 59,4% dos eleitores elegeram um novo parlamento, no qual o Nouveau Front Populaire, de esquerda, cresceu e tornou-se a maior coligação do parlamento com 182 cadeiras, seguida pelo Ensemble de Macron com 168 cadeiras e o Rassemblemant National ocupando 143 cadeiras.



Cenário que pode ser visto de forma positiva, diante do medo de um Parlamento majoritariamente composto pela extrema-direita, mas preocupante diante de um olhar crítico. Os gráficos abaixo, retirados do Opera Mundi, ajudam-me a apresentar a ideia:



O Nouveau Front Populaire, frente da esquerda (em vermelho) e a frente da direita (em azul) cresceram, deixando o centro (amarelo), coligação do Macron, como principal perdedora dessas eleições, perdendo 82 cadeiras. E, estatisticamente, o RN foi o partido que mais ganhou cadeiras, aumentando sua participação em 62,5% no parlamento. O que nos leva a pensar: alguns centristas migraram para a extrema-direita.

Copo meio cheio para uns, copo meio vazio para outros, independentemente de preferências alguns pontos precisam ser destacados: (1) o legislativo francês está mais polarizado; (2) o resultado foi bom para a esquerda, mas cabe a ela escolher um cabeça para melhor fazer oposição à extrema direita; (3) o partido de centro foi o maior perdedor dessas eleições, mas o Macron pode sair beneficiado de modo tangencial pelo potencial de se aliar com o novo Primeiro-Ministro conta a extrema-direita; (4) o berço do iluminismo se torna cada vez populista.