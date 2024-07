Biden pede ao Partido Democrata que apoie sua candidatura pela reeleição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Joe Biden, de 81 anos, pediu nesta segunda-feira (8) aos congressistas democratas que apoiem sua campanha para a reeleição ou o desafiem na convenção do partido em agosto, ignorando os apelos para que desista. Biden está sob olhares atentos nesta semana como anfitrião de uma cúpula da Otan em Washington, em meio aos temores de que o isolacionista Donald Trump vença as eleições presidenciais de novembro, especialmente após o desastroso desempenho do democrata em um recente debate televisionado.

No programa "Morning Joe" da emissora MSNBC, o democrata disse que está "confiante" de que "o eleitor médio lá fora ainda quer Joe Biden" para um segundo mandato.

O democrata reconheceu estar "muito frustrado com as elites... do partido".

"Qualquer um desses caras que acha que não devo concorrer, que concorram contra mim (...) que me desafiem na convenção" de agosto próximo, acrescentou.

Um Biden desafiador também escreveu uma carta extensa aos congressistas do Partido Democrata. "Eu me nego" a me retirar, diz a eles.

"Estou firmemente determinado a continuar na corrida", escreveu. "O assunto de como avançar" já foi discutido "e é hora de encerrar" a polêmica, assegura.

CAMPANHA DE BIDEN

No fim de semana, Biden assegurou aos eleitores que estava pronto para uma luta exaustiva pela reeleição, enquanto mais democratas do alto escalão se uniram ao coro que pede sua desistência da corrida pela Casa Branca.

O democrata de 81 anos seguiu desafiante em sua jornada pelo estado da Pensilvânia, primeiro em uma igreja pentecostal predominantemente afro-americana na Filadélfia, depois em um escritório de sua campanha e mais tarde em uma manifestação sindical.

Ao chegar em Harrisburg, a capital do estado, jornalistas perguntaram a Biden se o Partido Democrata o apoiava, ao que o presidente sorriu e respondeu em voz alta: "Sim".

PREOCUPAÇÕES DOS COLEGAS

No entanto, o desempenho desastroso do presidente no debate da CNN contra Donald Trump continua gerando preocupações entre seus colegas democratas, analistas e eleitores, especialmente sobre a agilidade mental e a aptidão física do presidente para cumprir um segundo mandato.

"Eu sei que não tenho mais 40 anos", disse ele na igreja Mt Airy, fazendo uma breve referência ao debate. Até agora, cinco congressistas pediram publicamente que Biden se retire.

Neste domingo, a lista se ampliou quando quatro legisladores, incluindo os representantes democratas Jerrold Nadler e Adam Smith, disseram em uma ligação com figuras-chave do partido que era hora de Biden deixar a disputa, informaram The New York Times e Politico, citando fontes próximas à conversa.

O presidente, porém, alega estar apto para servir e ser o único capaz de derrotar Trump, reafirmando que buscará a Casa Branca.