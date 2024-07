Macron pede a premiê que continue no cargo ante o limbo político na França

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu nesta segunda-feira (8) ao seu primeiro-ministro, Gabriel Attal, que continue no cargo "por enquanto" para manter a credibilidade da França, depois do fracasso da sua aposta de antecipar as eleições para destravar a situação política.

O presidente de centro-direita chocou a França com a antecipação inesperada das eleições legislativas após a vitória da extrema direita nas eleições europeias de 9 de junho, com o objetivo de pedir um "esclarecimento político" aos eleitores.

Os eleitores responderam concedendo uma nova relação de forças aos três blocos surgidos das eleições de 2022: esquerda, centro-direita e extrema direita. No entanto, nenhum lado alcançou a maioria absoluta de 289 deputados.

A coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP) obteve entre 190 e 195 deputados, seguida pela aliança de centro-direita de Macron (pelo menos 160) e pelo partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN) e seus aliados (143).

Estes resultados e os vetos cruzados entre o partido no poder e A França Insubmissa (LFI), ala radical e principal partido do NFP, complicam a formação de um novo governo, 18 dias antes dos Jogos Olímpicos de Paris.

Diante da incerteza, o presidente pediu ao seu primeiro-ministro, Gabriel Attal, que apresentou a sua renúncia, que continue no cargo "por enquanto" para "garantir a estabilidade".

GOVERNO ESQUERDISTA

Os líderes de esquerda garantiram, no entanto, que estão prontos para governar e o líder do Partido Socialista, Olivier Faure, defendeu que o NFP apresente um candidato a primeiro-ministro "ao longo da semana", escolhido "por consenso ou por voto".

Mas para permanecerem no poder precisam de uma maioria e, dentro desta coalizão que vai desde social-democratas até anticapitalistas, os seus membros discordam sobre possíveis alianças parlamentares.

O líder da LFI, Jean-Luc Mélenchon, cristaliza algumas das tensões e a possibilidade de ele ser primeiro-ministro gera rejeição. Nesta segunda-feira, Mélenchon declarou à emissora LCI que seu partido tem "vários candidatos a propor" para o cargo de premiê.

"Teremos que nos comportar como adultos", alertou no domingo Raphaël Glucksmann, símbolo da ala social-democrata do NFP, para quem o "diálogo" é "uma mudança de cultura política" em uma França desacostumada ao parlamentarismo.

O partido de direita Os Republicanos (LR), que conseguiu manter cerca de 60 deputados depois de uma parte ter feito um acordo com a extrema direita, já garantiu que "não haverá coalizão nem compromisso" de sua parte.

Depois de uma campanha tensa, na qual Macron acusou a LFI de ser "antissemita" e "antiparlamentar", a sua aliança prefere uma coalizão de forças "republicanas", sem o RN ou o partido de Mélenchon.

O programa do NFP também inclui várias linhas vermelhas para a aliança governante e a direita, como a revogação da impopular reforma da Previdência de 2023 e a aprovação de um imposto sobre grandes fortunas.

Em meio ao limbo político, o ministro da Economia, Bruno Le Maire, alertou contra o risco de "crise financeira" e "declínio econômico", e a principal associação patronal francesa, Medef, pediu ao próximo governo "uma política econômica clara e estável".

A Bolsa de Paris fechou nesta segunda-feira com queda de 0,63%.

Mas um novo governo ainda pode levar algum tempo para chegar. Macron anunciou que, antes de nomear um novo primeiro-ministro, vai esperar para ver como estará "estruturada" a Assembleia Nacional (câmara baixa), que será instalada em 18 de julho.

PROBLEMA PARA A EXTREMA DIREITA

Isolada e derrotada graças à "frente republicana" que a esquerda e a aliança governista teceram no segundo turno, a extrema direita deverá se tornar a principal força de oposição.

"A maré está subindo. Desta vez não subiu o suficiente, mas continua a subir e, como resultado, a nossa vitória apenas foi adiada", alertou a sua líder, Marine Le Pen, que espera tornar-se presidente da França em 2027.

O seu protegido, Jordan Bardella, que foi projetado como primeiro-ministro, presidirá o novo grupo de extrema direita no Parlamento Europeu, "Patriotas pela Europa", lançado pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

As eleições foram acompanhadas de perto fora da França, especialmente quando esta potência nuclear e a segunda maior economia da UE é uma das forças motrizes da integração europeia e uma aliada da Ucrânia na sua guerra contra a Rússia.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou que a França "rejeitou o extremismo". A Presidência russa disse não ter "nem esperanças nem ilusões" sobre uma melhoria nas relações com Paris.