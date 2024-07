França realizará ensaio da cerimônia de abertura de Paris-2024 em 16 de julho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O fluxo do Sena continua elevado para esta época do ano. Na tarde desta sexta-feira, estava acima de 500 metros cúbicos por segundo

Um ensaio da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, marcada para 26 de julho, ocorrerá na próxima terça-feira (16), conforme anunciado nesta sexta pelo Ministério do Esporte da França, após o teste que aconteceria em junho ter sido adiado.

O ensaio estava programado para 24 de junho, mas foi postergado devido ao nível elevado do rio Sena, que estava cerca de cinco vezes acima do normal para o verão.

Thierry Reboul, diretor de cerimônias do Comitê Organizador de Paris-2024, informou à AFP que caso o Sena esteja entre 300 e 500 metros cúbicos, os organizadores "terão que adaptar" a cerimônia de abertura.

Entre as possíveis adaptações, Reboul mencionou "não usar os barcos mais altos".

O Ministério do Esporte considera que "450 metros cúbicos por segundo" é o máximo aceitável, tanto para o bom andamento da cerimônia de abertura quanto para as provas de triatlo e natação em águas abertas no Sena.

JOGOS DE PARIS

Os Jogos de Paris serão realizados de 26 de julho a 11 de agosto.

A cerimônia de abertura consistirá em um desfile fluvial e será a primeira da história dos Jogos modernos a ocorrer ao ar livre.