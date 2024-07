Estados Unidos convivem com violência política contra presidentes; veja histórico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os Estados Unidos convivem há anos com a violência política. O assassinato do ex-presidente John Kennedy, baleado na cabeça, em 22 de novembro de 1963, enquanto desfilava em carro aberto durante uma visita a Dallas, no Estado do Texas, é por certo o caso mais famoso; mas não o único.



OUTROS EPISÓDIOS

Na década de 1980, um outro atentado quase tirou a vida do presidente Ronald Reagan. Enquanto deixava um compromisso público em Washington, Reagan e três outras pessoas foram baleadas por John Hinckley Jr. O presidente sofreu uma perfuração no pulmão, mas sobreviveu.

Abraham Lincoln, em 14 de abril de 1865. Ele foi assassinado pelo ator de teatro John Wilkes Booth, enquanto assistia a uma peça no Teatro Ford, em Washington, com um tiro na cabeça.

Em 2 de julho de 1881, o presidente James Garfield também foi baleado em uma estação ferroviária em Washington.

No início do século XX, em 6 de setembro de 1901, o presidente William McKinley foi morto enquanto cumprimentava o público na Exposição Panamericana em Buffalo, Nova York. Ele foi baleado pelo anarquista Leon Czolgosz.