Pânico e preces depois de atentado contra Trump durante comício

Um púlpito estampado com o nome do ex-presidente foi derrubado, e a multidão acompanhou com atenção os agentes levantarem o republicano

Uma série de estouros fez com que uma multidão de milhares de apoiadores de Donald Trump se jogassem no chão em busca de cobertura enquanto o Serviço Secreto corria para proteger o homem que eles haviam esperado horas no sol para ver.

Um púlpito estampado com o nome do ex-presidente foi derrubado, e a multidão acompanhou com atenção enquanto os agentes levantavam o republicano de 78 anos após invadirem o palco.

Aplausos e gritos se espalharam pelo parque da Pensilvânia enquanto Trump, claramente atordoado, levantava o punho e acenava através dos braços entrelaçados de seus seguranças para uma multidão em choque.

Os agentes gesticulavam para o comboio do ex-presidente, enquanto um agente usando um capacete e segurando um rifle vasculhava a multidão aos pés de Trump.

'EUA, EUA'

A multidão cantava "EUA, EUA", enquanto um Trump instável era escoltado pelos poucos degraus do palco até seu SUV blindado.

"Eles não vão derrubá-lo", gritou um homem na multidão enquanto os guardas de Trump formavam uma corrente humana para levá-lo em segurança. O magnata continuou com o punho levantado enquanto era colocado no veículo.

Erin Autenreith disse que estava "sentada na primeira fila no meio. Eu estava bem na frente de Trump."

"Eu estava tão empolgada. Eu apenas olhei para ele. Então ouvi esses estouros. Parecia uma coisa do 4 de julho [Dia da Independência dos EUA], pop, pop, pop", disse a mulher de 66 anos de Glenshaw, Pensilvânia.

"Mas quando todos pularam no palco, eles o cercaram e o derrubaram. Foi então que percebemos que devia ser realmente um tiro."

"Então mais pessoas chegaram e fizeram uma limpa na área", acrescentou Autenreith, que estava participando de seu sexto comício de Trump e tinha sido voluntária na reunião o dia todo.

"Então eles estavam conversando entre si. 'Esquerda limpa. Direita limpa.' Então eles o levantaram. E ele disse: 'Eu preciso calçar meus sapatos.'"

Ela disse que essas palavras – que foram captadas pelo microfone de Trump e audíveis nas filmagens do incidente – foram as primeiras que ele falou.

"E eu vi na bochecha dele, do lado direito, porque ele se levantou reto, eu vi um pouco de sangue", disse Autenreith.

"Ele se virou e eu pude ver desde a orelha. E então ele levantou o braço com um punho fechado", acrescentou.

Mais tarde, Trump disse em uma mensagem em sua rede social, Truth Social, que ele foi "atingido por uma bala que perfurou a parte superior da minha orelha direita".

'Vamos, pessoal'

À medida que a gravidade do que havia acontecido começou a ser compreendida, os ânimos se exaltaram na multidão. Alguns apoiadores de Trump lançaram insultos à mídia, visível no meio do parque.

"É isso que vocês queriam, não é", disse um homem que se recusou a dar seu nome.

Dezenas de pessoas fizeram gestos vulgares para o canto do parque de onde os tiros pareciam ter vindo. O atirador estava "fora do recinto", disse o promotor distrital do condado de Butler, Richard Goldinger.

"Vamos, pessoal. Vamos", gritou um agente do Serviço Secreto enquanto os oficiais tentavam evacuar os milhares de participantes do comício.

"Esta é uma cena de crime ativa", disse outro, enquanto um helicóptero da polícia sobrevoava e um grande caminhão policial do esquadrão antibombas manobrava através da massa de pessoas.

Outros criticavam os organizadores pela aparente falha na segurança.

"Belo jeito de organizar um perímetro", gritou uma mulher enquanto saía.

Outra mulher que tinha visto o caos se desenrolar no palco chorava incontrolavelmente, perguntando sobre o estado de saúde de Trump.

Um grupo se ajoelhou e rezou perto da parte de trás do local.

"Quando o levantaram, tive a impressão de que queriam tirá-lo do palco rapidamente, mas ele queria ficar lá e levantar o punho para o mundo", disse o vendedor Blake Marnell, 59, que estava na primeira fila.

Marnell, que frequenta comícios de Trump com um terno de parede de tijolos em referência às políticas de fronteira do republicano, disse: "Nunca pensei que veria isso acontecer."

Quando ele voltou para o púlpito, disse, Trump estava "coberto" pelo Serviço Secreto. "Eu não conseguia vê-lo... mas pude perceber que eles estavam sobre ele".

"Eu vi sangue acima da orelha direita. Não está claro – não posso dizer de onde veio."

"É um dia incrivelmente triste", acrescentou um visivelmente emocionado Marnell, que é de San Diego, Califórnia.

"Apenas faça uma prece por ele para quem você achar apropriado."