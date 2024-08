Olimpíadas de Paris 2024: Companhia ferroviária francesa denuncia 'ataque maciço para paralisar a rede'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A empresa ferroviária francesa SNCF anunciou nesta sexta-feira (26) que sofreu um "ataque maciço" para "paralisar" sua rede de alta velocidade, afetando 800 mil passageiros poucas horas antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

A SNCF "foi vítima esta noite de vários atos mal-intencionados e simultâneos que afetaram as linhas de alta velocidade do Atlântico, Norte e Leste", afirmou o grupo em comunicado, no qual especificou que "incêndios criminosos foram provocados para danificar instalações". Por isso, a circulação dos trens de alta velocidade (TGV, na sigla em francês) nestes três eixos foi "muito alterada".

Uma fonte próxima à AFP disse que se trata de uma "sabotagem" coordenada, uma série de atos cometidos de forma "sistemática". "Estamos desviando alguns trens para a linha clássica, mas teremos que cancelar um bom número" deles, disse a SNCF. A linha de alta velocidade do sudeste não foi afetada.

A empresa destacou equipes para verificar os problemas e "iniciar os reparos", mas a situação pode durar "pelo menos todo o fim de semana". O ministro delegado dos Transportes, Patrice Vergriete, denunciou um "ato criminoso escandaloso" que terá "fortes consequências" no tráfego ferroviário.

Em Bordeaux, o jornalista esportivo Baptiste Leduc viu seu dia de trabalho "ruir" a poucas horas da cobertura da cerimônia de abertura dos Jogos. Seu trem, com um atraso previsto de mais de três horas, "tem todos os motivos" para não circular hoje, disse ele.

Agentes de segurança dos Robezsardze, guardas de fronteira da Letônia, patrulham com cães em frente à Pirâmide do Louvre, projetada pelo arquiteto sino-americano Ieoh Ming Pei, poucas horas antes do início da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 em Paris em 26 de julho de 2024 - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Pensou em pegar um ônibus como alternativa. "Começou uma corrida para a rodoviária, muita gente deve ter tido a mesma ideia", disse. "Todos os clientes serão informados, por SMS, sobre a circulação dos seus trens", afirmou a SNCF, que aconselhou "os passageiros a adiarem suas viagens e não irem para a estação".

Os ingressos podem ser trocados ou restituídos. O ataque também afetou trens da Eurostar provenientes de Londres e Bruxelas, anunciou a empresa em seu site.

Aeroporto na França é evacuado por 'razões de segurança'

Soldado francês da Operação Sentinelle monta guarda na entrada do Museu do Louvre poucas horas antes do início da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em Paris, em 26 de julho de 2024 - Ben STANSALL / AFP

O aeroporto de Basileia-Mulhouse foi evacuado nesta sexta-feira (26) por "razões de segurança", anunciou o aeródromo, situado na França perto da fronteira com a Suíça, horas depois de se reportar uma "sabotagem" na rede ferroviária francesa.

"Por razões de segurança, o terminal teve que ser evacuado e atualmente está fechado", comunicou o aeroporto, que indicou que proporcionaria mais informação mais tarde.