María Corina Machado uniu a oposição mesmo proibida de ser candidata

María Corina Machado já percorreu viadutos, rodovias, andou de motocicleta, buscou abrigo em casas de apoiadores e viu seus colaboradores mais próximos serem detidos e perseguidos. Ela segurou as mãos calejadas de homens que choravam e ouviu os apelos de jovens e velhos enquanto cruzava a Venezuela.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, aparelhado pelo ditador Nicolás Maduro, impediu Machado de concorrer às eleições presidenciais de domingo, 28, mas, impulsionada por essa proibição, ela se tornou a força motriz da principal coligação da oposição e um símbolo de esperança, coragem e perseverança para milhões de venezuelanos. Machado é a principal ameaça à continuidade de Nicolás Maduro no poder.

Os apoiadores gritam "Liberdade! Liberdade! Liberdade!" quando ela chega aos comícios e enquanto fala, alguns ficam emocionados a ponto de chorar. As multidões de milhares de pessoas incluem opositores da autoproclamada revolução socialista que Hugo Chávez, antecessor de Maduro, iniciou na virada do século, bem como eleitores que apoiaram esses ideais mas os abandonaram devido à crise em curso na Venezuela.

Tamanho é o seu poder de obter milhões de votos, que o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), do ditador Maduro, começou a intimidar Machado e os seus apoiadores. O governo prendeu colaboradores e fechou negócios associados a ela, desde um hotel onde ela se hospedou durante uma parada de campanha até mulheres que lhe vendiam empanadas. Seu gerente de campanha está abrigado há meses em uma embaixada na capital, Caracas.

E tudo isso quando o nome Machado, seu rosto e partido não aparecem nas urnas, enquanto Maduro aparece 13 vezes.

QUEM É MARÍA CORINA MACHADO?

Machado se consolidou como líder da coligação Plataforma Unitária - a principal coalizão da oposição - em outubro, quando venceu as primárias presidenciais com mais de 90% dos votos.

Mas o caminho de Machado para a liderança tem sido longo e tortuoso. Poucos meses antes das primárias, até mesmo alguns membros da oposição criticavam a política devido à sua relutância em negociar com o governo de Maduro e às suas duras críticas aos que conversaram com o regime. Ainda em 2021, ela instou os eleitores a boicotarem as eleições, argumentando que a sua participação num campo de jogo desigual legitimava implicitamente o partido no poder.

A engenheira industrial e filha de um magnata do aço começou a desafiar o partido no poder em 2004, quando a ONG que ela co-fundou, Súmate, promoveu um referendo para destituir o então presidente Hugo Chávez. A iniciativa fracassou e Machado e outros executivos da Súmate foram acusados de conspiração.

Um ano depois, ela atraiu novamente a ira de Chávez e dos seus aliados por viajar a Washington para se encontrar com então presidente dos Estados Unidos George W. Bush na Casa Branca. Chávez considerava Bush um adversário.

TRAJETÓRIA POLÍTICA DE MARÍA CORINA MACHADO

Ela entrou formalmente na arena política em 2010, quando foi eleita para um assento na Assembleia Nacional, recebendo mais votos do que qualquer aspirante a legislador. Foi a partir desta posição que ela corajosamente interrompeu Chávez durante um discurso do ex-presidente ao Parlamento, chamando a estatização de empresas de roubo. Chavez respondeu apontando que "uma águia não caça uma mosca".

Machado é um "símbolo de resistência ao regime", avalia Michael Shifter, acadêmico e ex-presidente do Diálogo Interamericano, um think tank com sede em Washington. Os seus esforços para desafiar o partido no poder lhe renderam a admiração de muitos eleitores que a veem como o "instrumento para uma transformação na Venezuela", segundo Shifter.

A líder opositora de 56 anos e mãe de três filhos, revelou suas aspirações presidenciais dois anos depois. Ela ficou em terceiro lugar na corrida para ser a candidata presidencial da coalizão Mesa da Unidade Democrática (MUD). O ex-governador do estado de Miranda, no norte do país, Henrique Capriles, representou a coalizão de oposição, mas perdeu para Chávez. Quando Chávez morreu de câncer, em março de 2013, Maduro foi empossado como presidente interino e derrotou Capriles nas eleições subsequentes desencadeadas pela morte de Chávez.

A Assembleia Nacional, controlada pelo partido do ditador Maduro, destituiu Machado em 2014 e, meses depois, a Controladoria-Geral da República optou por sua desqualificação para cargos públicos durante um ano, alegando uma suposta omissão no seu formulário de declaração de bens. Nesse mesmo ano, o governo a acusou de estar envolvida em uma suposta conspiração para matar Maduro. Ela negou a acusação, apontando que se tratava de uma tentativa de silenciar a ela e aos membros da oposição.

Machado se manteve discreta pelos nove anos seguintes; ela apoiou algumas iniciativas anti-Maduro e criticou os esforços da oposição para negociar com o governo. Quando anunciou a sua candidatura à presidência, no ano passado, as suas mensagens cuidadosas suavizaram a sua imagem de linha-dura elitista, permitindo-lhe estabelecer contatos com céticos de ambos os lados.

VETO À CANDIDATURA DE MARÍA CORINA MACHADO

Dias depois de ela ter entrado formalmente nas primárias da coligação de oposição da Plataforma Unitária, a Controladoria-Geral anunciou que ela havia sido proibida de concorrer a cargos públicos durante 15 anos, e o tribunal superior do país confirmou essa decisão em janeiro. Longe de impedir a busca de Machado ou de diminuir o apoio dos eleitores, ela utilizou esses desafios para se conectar com os venezuelanos, muitos dos quais encontraram paralelos entre as dificuldades de Machado e as suas lutas cotidianas.

Os ataques e os obstáculos enfrentados por Machado "serviram para catapultá-la", segundo Félix Seijas, diretor da empresa de pesquisas Delphos, com sede na Venezuela, que a descreveu como um "fenômeno político".

A sua ascensão meteórica também foi ajudada pelo vazio deixado por outros líderes da oposição que fugiram para o exílio.

Desde que a campanha presidencial começou oficialmente neste mês, Maduro, 61 anos, endureceu as críticas a Machado, chamando-a de "velha decrépita da ideologia do ódio e do fascismo" e acusando-a de querer "encher o país de ódio e violência".

Incapaz de superar a proibição que bloqueava sua candidatura, Machado escolheu inicialmente a filosofa e professora universitária Corina Yoris como sua substituta na votação de domingo, mas ela também foi proibida de se inscrever como candidata. Machado acabou apoiando o ex-diplomata Edmundo Gonzalez Urrutia, e eles fizeram campanha juntos nos últimos meses.

Milhares de seus apoiadores se reuniram neste mês para um comício na outrora próspera cidade industrial de Valência. As pessoas aplaudiram e gritaram "Liberdade! Liberdade!" enquanto a líder opositora passava em cima de um caminhão.

Entre os participantes do comício estava Alejandro Veliz, 22, que disse que levaria cidadãos idosos aos centros de votação no domingo. Seus dois irmãos estão entre os mais de 7,7 milhões de venezuelanos que emigraram na última década, e ele quer uma mudança de governo para não ter que sair da Venezuela também.