Kamala tem pequena vantagem sobre Trump nas eleições presidenciais dos EUA

A candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, ultrapassa por pouco o seu rival republicano Donald Trump nas preferências dos eleitores americanos, segundo uma nova sondagem divulgada neste domingo (4).

A sondagem da CBS indica que 50% dos eleitores escolheriam a atual vice-presidente em 5 de novembro, em comparação com 49% de Trump.

A diferença está dentro da margem de erro, mas reflete o impulso ganho pela campanha de Kamala, que em 21 de julho substituiu o presidente Joe Biden na corrida à Casa Branca.

O atual presidente, que desistiu de concorrer à reeleição devido a preocupações com a sua idade e saúde, manteve-se claramente atrás de Trump nas sondagens.

MELHORES RESULTADOS

Harris obteve seus melhores resultados entre as mulheres e também entre os eleitores negros, que também indicaram uma maior disposição para comparecer e participar do evento eleitoral do que haviam manifestado na pesquisa anterior, deste mesmo mês.

Na próxima terça-feira, a vice-presidente anunciará seu companheiro na chapa democrata, com quem fará imediatamente um giro por sete estados importantes.

Segundo analistas políticos, ela se inclinaria para um homem branco para ampliar a sua base e compensar certas fraquezas da sua campanha.

Os nomes mais citados pela imprensa são os de Mark Kelly, senador pelo Arizona, Josh Shapiro, governador do importante estado da Pensilvânia, e Tim Walz, o pouco conhecido governador de Minnesota.