Bombardeio israelense mata 18 pessoas no centro de Gaza neste sábado (17)

Um ataque israelense no centro da Faixa de Gaza neste sábado (17), matou pelo menos 18 pessoas, todas da mesma família, incluindo menores de idade. O bombardeio ocorre um dia após Estados Unidos, Catar e Egito, os mediadores para um cessar-fogo no enclave, expressarem otimismo por um acordo iminente entre Israel e grupo terrorista Hamas.

O ataque aéreo atingiu uma casa e um depósito adjacente que abrigava pessoas deslocadas na entrada da cidade de Zawaida, de acordo com o Hospital Mártires de Al-Aqsa em Deir al-Balah, para onde as vítimas foram levadas.

Entre os mortos estava Sami Jawad al-Ejlah, um atacadista que coordenava com o exército israelense para levar carne e peixe a Gaza. Os mortos também incluíam suas duas esposas, 11 de seus filhos com idades entre 2 e 22 anos, a avó das crianças e outros três parentes, segundo uma lista fornecida pelo hospital.

"Ele era um homem pacífico", disse Abu Ahmed, um vizinho que ficou levemente ferido. Mais de 40 civis estavam abrigados na casa e no depósito no momento, disse. Imagens da AP mostraram escavadeiras removendo escombros do depósito gravemente danificado.

O Exército israelense, que não comentou esta informação até o momento, anunciou neste sábado que eliminou vários "terroristas" em Rafah e Khan Yunis, no sul e no centro do território palestino.

Enquanto isso, outro deslocamento em massa foi ordenado para partes do centro de Gaza. Em um post no X, o porta-voz do exército israelense, Avichay Adraee, disse que os palestinos em áreas dentro e ao redor do campo de refugiados urbanos de Maghazi deveriam sair. Ele afirmou que as forças israelenses irão operar nessas áreas em resposta ao disparo de foguetes palestinos.

Negociações em andamento

Na sexta-feira (15), uma declaração conjunta dos mediadores afirmou que foi apresentada uma proposta para superar as divergências entre Israel e Hamas, e esperavam trabalhar nos detalhes de como implementar o possível acordo na próxima semana, no Cairo.

Os esforços de mediação visam não apenas garantir a libertação de dezenas de reféns israelenses e interromper os combates que devastaram Gaza, onde trabalhadores humanitários temem um possível surto de poliomielite, mas também acalmar as tensões regionais que ameaçam se transformar em uma guerra mais ampla, caso o Irã e o Hezbollah no ataquem Israel em retaliação pelas recentes mortes de líderes dos grupos terroristas.

Em um sinal de confiança, os mediadores começaram a preparar a implementação da proposta de cessar-fogo, mesmo antes de sua aprovação, disse um oficial americano, que falou sob condição de anonimato em conformidade com as regras da Casa Branca. O oficial disse que uma "célula de implementação" estava sendo estabelecida no Cairo para se concentrar na logística - incluindo a libertação dos reféns, fornecimento de ajuda humanitária para Gaza e garantia de que os termos do acordo sejam cumpridos.

No entanto, o Hamas lançou dúvidas sobre a proximidade de um acordo, dizendo que a última proposta divergia significativamente de uma versão anterior que eles haviam aceitado em princípio. Ambos os lados concordaram em princípio com um plano anunciado em 31 de maio pelo presidente dos EUA, Joe Biden.

o Hamas propôs emendas e Israel sugeriu esclarecimentos, levando cada lado a acusar o outro de tentar bloquear um acordo. O oficial dos EUA disse que a última proposta é a mesma de Biden, com alguns esclarecimentos baseados em negociações em andamento. A forma como está estruturada não representa risco à segurança de Israel, mas a fortalece, acrescentou./AP