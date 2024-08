Na Itália, equipes de resgate buscam seis passageiros desaparecidos em naufrágio de iate

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Bayesian, um iate de luxo de bandeira britânica com 56 metros, estava ancorado a cerca de 800 metros de Ponticello, a cerca de 19 km a leste da capital da Sicília, Palermo, na Itália, quando uma tempestade se formou por volta das 4h da manhã de segunda-feira, 19.

A força dos ventos virou o iate, que afundou. Autoridades de proteção civil disseram acreditar que o navio foi atingido por uma tromba d’água (tornado sobre o mar). Veja a seguir o que já se sabe sobre o caso.

Quantas são as vítimas?

Quinze dos 22 passageiros e tripulantes do Bayesian conseguiram escapar em um bote salva-vidas antes de serem resgatados por um veleiro próximo que também estava ancorado para enfrentar a tempestade, disse Karsten Borner, capitão do veleiro, a repórteres no local. Um corpo foi recuperado, identificado como o do chef a bordo, informaram as autoridades. Seis pessoas ainda estão desaparecidas.

Como estão os resgates?

Mergulhadores da polícia retomaram as buscas nesta terça-feira, 20, por seis pessoas, incluindo o magnata da tecnologia britânico Mike Lynch. Com roupas de neoprene e tanques de oxigênio, mergulhadores retornaram ao local perto de Porticello para realizar buscas em turnos de 12 minutos. As equipes de busca rotativas, cada uma composta por dois mergulhadores especializados em cavernas, estavam trabalhando na terça-feira para abrir outros pontos de acesso ao interior dos destroços.

Equipes de resgate relataram que os mergulhadores conseguiram chegar apenas à ponte da embarcação durante uma primeira busca, sem conseguir acessar as cabines abaixo do convés, que estavam bloqueadas por móveis que se deslocaram durante a violenta tempestade que derrubou o iate na manhã de segunda-feira.

As equipes presumem que os seis passageiros serão encontrados nas cabines abaixo do convés, dado o momento do naufrágio, mas ainda não conseguiram verificar sua presença lá através das vigias. O comunicado se refere aos seis como "desaparecidos".

Quem é Mike Lynch, que está entre os desaparecidos?

Lynch já foi aclamado como o rei da tecnologia britânica, e também foi acusado de fraude. Em um julgamento realizado em junho deste ano, ele foi inocentado das acusações de fraude e conspiração - a acusação estava relacionada à venda de sua empresa Autonomy Corp. para a Hewlett Packard por US$ 11 bilhões

Angela Bacares, mulher de Mike Lynch, sobreviveu ao naufrágio. Entre os desaparecidos, de acordo com a agência de proteção civil, estava um dos advogados americanos de Lynch, Christopher Morvillo, do escritório Clifford Chance, e sua mulher. Também desaparecido estava Jonathan Bloomer, presidente do Morgan Stanley International e ex-chefe do comitê de auditoria da Autonomy, que testemunhou no julgamento de Lynch para a defesa, e sua esposa.

Lynch nomeou Bloomer para o conselho de administração da Autonomy em 2010, onde ele atuou como presidente do comitê de auditoria na época do acordo com a HP. A companhia de seguros internacional Hiscox Group, onde Bloomer era presidente, estava "profundamente chocada e triste com este trágico evento", disse o CEO do Hiscox Group, Aki Hussain, em um comunicado.

"Nossos pensamentos estão com todos os afetados, em particular nosso presidente, Jonathan Bloomer, e sua esposa Judy, que estão entre os desaparecidos, e com suas famílias enquanto aguardam mais notícias desta terrível situação."