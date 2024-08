Polícia mantém buscas por agressor que matou três pessoas em festival na Alemanha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma busca em larga escala esta em andamento neste sábado, 24, na cidade de Solingen, oeste da Alemanha, depois que três pessoas foram mortas e pelo menos oito ficaram feridas, cinco delas gravemente, em um ataque com faca em um festival, informou a polícia em um comunicado.

Segundo a declaração, autoridades alemãs reuniram um grande número de forças ao redor do centro da cidade, incluindo unidades especiais na busca pelo suspeito. "Tanto vítimas quanto testemunhas estão atualmente sendo interrogadas", disseram.

Testemunhas alertaram a polícia pouco depois das 21h30 de sexta-feira, 23, sobre um agressor desconhecido que feriu várias pessoas com uma faca em uma praça central, a Fronhof. A polícia disse que o agressor está foragido e que existem até agora informações muito escassas sobre ele. A polícia acredita que os esfaqueamentos foram cometidos por uma única pessoa.

O "Festival da Diversidade", que marca o 650º aniversário da cidade, começou na sexta-feira e deveria durar até domingo, com vários palcos nas ruas centrais oferecendo atrações como música ao vivo e acrobacias. Solingen tem cerca de 160.000 habitantes e está localizada perto de cidades maiores como Colônia e Duesseldorf.

"Estamos profundamente chocados com o ataque brutal ao festival da cidade em Solingen", disse a ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, em uma declaração na manhã deste sábado. "Nossas autoridades de segurança estão fazendo tudo o que podem para capturar o perpetrador e estabelecer o pano de fundo do ataque".

Há uma preocupação com o aumento de ataques com facas na Alemanha, e Faeser propôs recentemente endurecer as leis sobre armas para permitir que apenas facas com lâmina de até 6 centímetros sejam portadas em público, em vez do comprimento de 12 centímetros, que é atualmente permitido.