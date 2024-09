Terremoto de magnitude 5,3 abala o sul de Portugal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O epicentro foi 60 quilômetros a oeste de Sines, cidade na costa portuguesa. As informações são de reportagem do jornal local Publico

Um terremoto de magnitude 5,3 na escala de Richter abalou a região sul de Portugal na madrugada desta segunda-feira, 26, por volta das 5h11 do horário local.

O epicentro foi 60 quilômetros a oeste de Sines, cidade na costa portuguesa. As informações são de reportagem do jornal local Publico.

Não há até o momento registro de vítimas ou danos maiores, segundo a Proteção Civil.

No entanto, o órgão recebeu um elevado número de chamadas de toda a região sul do país, segundo a reportagem. O terremoto teve origem no mar, mas não há risco de tsunami, segundo especialistas.

Dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera mostram que o terremoto teve uma magnitude de 5,3 na escala de Richter, enquanto o serviço geológico norte-americano estima a magnitude em 5,4, com epicentro a uma profundidade de 10,7 quilômetros.

Segundo a SIC Notícias, um terremoto dessa intensidade não ocorria no país há mais de 50 anos.

O tremor foi sentido na área metropolitana de Lisboa, mas teve mais incidência na zona da península de Setúbal.

"Recebemos chamadas desde o Alentejo, uma ou duas, até Coimbra. Mas foi sentido mais na zona da península de Setúbal", disse ao jornal Publico José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A Proteção Civil afirma que entrou em fase de monitoramento. Foram sentidos mais quatro tremores secundários: o primeiro de 1,2 na escala de Richter; o segundo, de 1,1; o terceiro, de 0,9; e o quarto, de 1,0.

"Continuamos a acompanhar a situação e, se se justificar, emitiremos novos avisos e comunicados", disse André Fernandes, comandante nacional da Proteção Civil, na manhã desta segunda-feira.