As regras do debate entre Donald Trump e Kamala Harris

O debate acontecerá no National Constitution Center da Filadélfia, estado considerado um dos mais importantes entre os considerados indecisos

Kamala Harris e Donald Trump vão apresentar duas visões opostas para o futuro dos Estados Unidos na terça-feira (10), em um debate muito aguardado na disputa pela Casa Branca.

Após semanas de negociações sobre o local, o dia e as modalidades do debate televisivo, o canal ABC anunciou as regras que serão aplicadas, aceitas tanto pelos democratas como pelos republicanos.

Onde e quando

O debate acontecerá no National Constitution Center da Filadélfia, uma grande cidade no leste da Pensilvânia. A localização não foi escolhida ao acaso. A Pensilvânia é considerado o mais importante dos "estados-pêndulo", aqueles que podem fazer pender a balança tanto para os democratas como para os republicanos em novembro.

O debate começará às 21h00 locais (22h00 de Brasília) e terá uma duração de 90 minutos. Será transmitido ao vivo, com dois intervalos comerciais.

O evento será moderado pelos apresentadores da ABC Linsey Davis e David Muir em um local sem a presença de público.

Microfones silenciados

A questão de silenciar ou não o microfone de um candidato quando este não está falando - como aconteceu durante o debate entre Joe Biden e Donald Trump no final de junho - foi objeto de discussões nas últimas semanas.

A equipe de Kamala queria manter os microfones abertos, esperando que seu rival republicano a interrompesse com frequência. Se isso acontecesse, ele pareceria pouco presidencial.

Mas a equipe de Trump recusou categoricamente, acusando os democratas de quererem mudar as regras com as quais já haviam concordado.

Cada lado acusou o outro de ser covarde.

A ABC decidiu que os microfones serão abertos apenas durante a oportunidade de cada candidato falar.

Somente os moderadores podem fazer perguntas, e nenhum tópico ou pergunta será compartilhado antecipadamente com nenhuma das partes.

Quanto tempo para cada um?

Os candidatos não farão nenhum comentário de abertura, mas passarão diretamente para a sessão de perguntas e respostas.

Cada candidato terá dois minutos para responder a uma pergunta. Será concedido um minuto adicional para quaisquer “comentários, esclarecimentos ou respostas adicionais”, de acordo com as regras de procedimento.

No final do debate, os candidatos terão dois minutos para apresentar suas conclusões. Após um sorteio, Trump ganhou o direito de escolher falar por último.

Sem anotações prévias

Ambos ficarão atrás de um púlpito durante o debate.

Não será permitido usar anotações pré-preparadas. Kamala e Trump terão apenas uma caneta, algumas folhas de papel e uma garrafa de água.

Os assessores dos candidatos não terão permissão para falar com eles durante os intervalos comerciais

PREPARAÇÃO DOS CANDIDATOS

A vice-presidente e o ex-presidente republicano nunca se encontraram pessoalmente. Eles disputam a eleição à distância desde que a democrata entrou com força na corrida eleitoral, após a desistência do presidente Joe Biden em 21 de julho.

Kamala está desde quinta-feira em um hotel de Pittsburgh (Pensilvânia) para se preparar para o debate e Trump, pelo contrário, aumentou suas aparições públicas nos últimos dias.

O programa de 90 minutos pode ser o único debate entre os dois. Até o momento, não há nenhum outro debate previsto até as eleições de 5 de novembro.

"Harris e Trump não têm motivos para correr grandes riscos", prevê o analista Joshua Zive, com pesquisas "tão apertadas" a dois meses de eleições que poderão ser definidas, como em 2016 e 2020, por alguns milhares de votos em alguns estados.

"Os riscos são maiores para Harris do que para Trump porque ele já é muito conhecido, enquanto ela ainda precisa explicar quem é para a maioria das pessoas", disse Mark Feldstein, analista de mídia da Universidade de Maryland.

O bilionário de 78 anos, privado do seu rival preferido, a quem chamava de "Sleeping Joe" (Joe Dorminhoco), deseja cortar o ímpeto conquistado por sua adversária de 59 anos, a quem já chamou de "estúpida".