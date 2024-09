Em debate, Trump fala sobre dados de segurança: "FBI está mentindo"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Trump e Kamala Harris se enfretaram em debate eleitoral. A imigração foi tema recorrente no embate, levantando questões como a segurança do país

Em debate ocorrido nesta terça-feira (10), Donald Trump e Kamala Harris, na corrida eleitoral nos Estados Unidos, puderam falar sobre temas como aborto, economia, imigração ilegal e segurança daquele país.

Com regras rigorosas, os candidatos não tiveram acesso aos seus assessores durante o intervalo e não estavam com material de apoio. Além disso, na hora de fala de um, o microfone do outro era silenciado para evitar interrupções.

Após pergunta sobre imigração, o ex-presidente Donald Trump fez alegações sobre dados da segurança nos Estados Unidos, afirmando que o FBI estaria "mentindo".

Controvérsias

Trump foi questionado pelo moderador sobre como pretendia cumprir sua promessa de deportar milhões de imigrantes caso fosse reeleito.

Durante a discussão, ele mencionou a possibilidade de utilizar a Guarda Nacional ou a polícia local para localizar e deportar imigrantes sem documentos. No entanto, não ofereceu detalhes sobre como essas ações seriam implementadas.

Trump criticou a administração atual ao afirmar que a entrada de criminosos no país está elevando os índices de criminalidade. O moderador do debate levantou dados da FBI, informando que, na verdade, a criminalidade havia diminuído.

Trump refutou, disparando que o "FBI está mentindo". Segundo ele, a principal agência de investigações dos Estados Unidos, estaria manipulando esses dados para ocultar a realidade.

Dados desmentidos

O republicano também falou sobre a situação dos imigrantes, sugerindo que haveria ataques a animais em várias cidades americanas, como Springfield, Ohio. “Eles estão comendo os gatos, estão comendo os cachorros das pessoas que vivem lá. Isso está acontecendo em nosso país. É uma vergonha”, disse.

O moderador do debate reagiu, desmentindo as declarações de Trump e esclarecendo que não há registros de ataques a animais em Springfield, conforme os dados disponíveis do governo local.

Resposta de Kamala Harris

Kamala Harris, atual vice-presidente dos EUA, entrou na discussão defendendo a política de imigração vigente e criticando os republicanos por supostamente bloquearem a implementação de políticas públicas eficazes na área.

Harris argumentou que as declarações de Trump não refletem a realidade dos dados e que a administração atual está trabalhando para resolver as questões de imigração de forma construtiva.

A democrata enfatizou a necessidade de políticas públicas baseadas em evidências e reforçou a importância de um debate fundamentado sobre questões de segurança e imigração.